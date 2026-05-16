Plecat din cușcă pe front Povestea eroului ucrainean care a renunțat la cariera sportivă pentru a-și apăra țara
Yaroslav Amosov FOTO: IMAGO
Box

Plecat din cușcă pe front Povestea eroului ucrainean care a renunțat la cariera sportivă pentru a-și apăra țara

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 16.05.2026, ora 21:14
  • Yaroslav Amosov (32 de ani), luptătorul ucrainean din UFC, și-a întrerupt pentru o perioadă cariera, scopul fiind acela de a-și apăra țara în conflictul armat contra Rusiei.
  • Toată povestea sa, în paragrafele de mai jos.

Aflat în punctul culminant al carierei sale, Yaroslav Amosov a luat hotărârea de a merge pe front. Acum, el a povestit ce a trăit, dar și ceea ce l-a marcat în acea perioadă.

„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Citește și
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Citește mai mult
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”

Drumul lui Amosov spre glorie

Yaroslav Amosov s-a născut la Irpin, un oraș din Ucraina situat la aproximativ 30 de kilometri de capitala Kiev, pe 9 septembrie 1993.

Cu o copilărie grea într-o zonă săracă, dar și cu mari probleme cu drogurile, Yaroslav a început să practice lupte obligat fiind de tatăl său vitreg, cel care dorea ca acesta să aibă capacitatea de a se apăra în caz că situația o va cere.

Potențialul său foarte mare pe care cu toții îl vedeau în copilărie s-a confirmat apoi, Amosov fiind cvadruplu campion mondial sambo la doar 21 de ani. În paralel, acesta practica și arte marțiale mixte.

  • Sambo (acronim pentru SAMozashchita Bez Oruzhiya – autoapărare fără arme) este o artă marțială și un sistem de luptă dezvoltat în Uniunea Sovietică în anii 1930. Acesta combină eficient elemente de judo, ju-jitsu și stiluri tradiționale de luptă din diferite republici sovietice, punând accent pe proiectări, control și tehnici de submisie.

Performanțele bune s-au adunat pentru Amosov, acesta intrând în cursa pentru titlul mondial Bellator cu un record de 25-0. După ce l-a învins pe Douglas Lima, acesta a ajuns la 26 de victorii, mulți fiind de părere că acesta va depăși recordul lui Khabib, 29-0.

Războiul din Ucraina i-a schimbat viața

Viața lui Yaroslav Amosov avea să se schimbe în februarie 2022, odată cu izbucnirea conflictului din Ucraina. Luptătorul se întorsese în țara sa cu patru zile înainte de primul atac al Rusiei, fiind în pregătiri pentru lupta de la Londra împotriva lui Michael Page.

Văzând situația prin care trecea poporul său, acesta a decis să renunțe pentru o perioadă la cariera sportivă și să se înroleze voluntar în armata ucraineană.

Și-a dus soția și fiul la graniță, i-a lăsat într-un loc sigur și s-a întors la Irpin pentru a începe lupta împotriva forțelor armate ruse.

„Primele zile au fost foarte greu de trăit în acea situație. Vedeam cum oamenii își părăseau casele. Nu toată lumea putea pleca, unii aveau părinți pe care nu-i puteau lăsa în urmă, care erau foarte bătrâni și nu se puteau deplasa bine”, declara sportivul în 2022 pentru CNN, citat de mundodeportivo.com.

Un alt eveniment care l-a marcat profund a avut loc la doar câteva săptămâni de la izbucnirea conflictului.

El și ceilalți soldați au fost în Irpin pentru a distribui alimente. A întâlnit atunci un bărbat care, în momentul în care a primit o pâine, a început să plângă.

Un alt moment pe care luptătorul ucrainean nu îl va putea uita a fost atunci când acesta a aflat că un tânăr aflat în spital era un mare fan de-ai săi. Mergând să îl viziteze, Yaroslav a aflat că acesta își pierduse ambele picioare în război.

Cum și-a recuperat Yaroslav Amosov centura în mijlocul războiului

Aflat în luptă, Amosov a apărut într-un videoclip viral în care și-a recuperat centura de campion mondial din subsolul unei case părăsite.

„O centură cu o poveste fantastică. Acum, cu siguranță nu o voi lăsa în urmă. Mama a protejat-o bine și a supraviețuit bombelor. A o recupera acum e ca și cum aș câștiga-o a doua oară”, a spus Amosov la acel moment.

După ce conflictul din Ucraina s-a mai liniștit, Amosov s-a întors la antrenamente. El a mai avut câteva lupte la Bellator, dar nu și-a mai putut păstra recordul de neînvins.

Citește și

Liga 1 U Craiova - U Cluj, LIVE de la 20:30 » Meciul care poate decide noua campioană a României!
Superliga
09:51
Liga 1 U Craiova - U Cluj, LIVE de la 20:30 » Meciul care poate decide noua campioană a României!
Citește mai mult
Liga 1 U Craiova - U Cluj, LIVE de la 20:30 » Meciul care poate decide noua campioană a României!
Cum își motivează Dinamo jucătorii VIDEO. Ce mesaj a fost postat în vestiar, deasupra locului fiecăruia, în limba maternă a fotbaliștilor
Superliga
20:12
Cum își motivează Dinamo jucătorii VIDEO. Ce mesaj a fost postat în vestiar, deasupra locului fiecăruia, în limba maternă a fotbaliștilor
Citește mai mult
Cum își motivează Dinamo jucătorii VIDEO. Ce mesaj a fost postat în vestiar, deasupra locului fiecăruia, în limba maternă a fotbaliștilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
UFC razboi ucraina yaroslav amosov
Știrile zilei din sport
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Campionate
16.05
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Citește mai mult
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Campionate
16.05
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Citește mai mult
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Superliga
16.05
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Citește mai mult
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Nationala
16.05
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului: „Mă așteptam să îmi spună în față”
Citește mai mult
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:04
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
12:11
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
12:43
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
11:58
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Campionate
16.05
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Citește mai mult
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Campionate
16.05
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Citește mai mult
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Stranieri
16.05
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Citește mai mult
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
B365
16.05
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
Citește mai mult
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 34 rapid 17 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share