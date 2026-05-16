Plecat din cușcă pe front Povestea eroului ucrainean care a renunțat la cariera sportivă pentru a-și apăra țara

Yaroslav Amosov (32 de ani), luptătorul ucrainean din UFC, și-a întrerupt pentru o perioadă cariera, scopul fiind acela de a-și apăra țara în conflictul armat contra Rusiei.

Aflat în punctul culminant al carierei sale, Yaroslav Amosov a luat hotărârea de a merge pe front. Acum, el a povestit ce a trăit, dar și ceea ce l-a marcat în acea perioadă.

Drumul lui Amosov spre glorie

Yaroslav Amosov s-a născut la Irpin, un oraș din Ucraina situat la aproximativ 30 de kilometri de capitala Kiev, pe 9 septembrie 1993.

Cu o copilărie grea într-o zonă săracă, dar și cu mari probleme cu drogurile, Yaroslav a început să practice lupte obligat fiind de tatăl său vitreg, cel care dorea ca acesta să aibă capacitatea de a se apăra în caz că situația o va cere.

Potențialul său foarte mare pe care cu toții îl vedeau în copilărie s-a confirmat apoi, Amosov fiind cvadruplu campion mondial sambo la doar 21 de ani. În paralel, acesta practica și arte marțiale mixte.

Sambo (acronim pentru SAMozashchita Bez Oruzhiya – autoapărare fără arme) este o artă marțială și un sistem de luptă dezvoltat în Uniunea Sovietică în anii 1930. Acesta combină eficient elemente de judo, ju-jitsu și stiluri tradiționale de luptă din diferite republici sovietice, punând accent pe proiectări, control și tehnici de submisie.

Performanțele bune s-au adunat pentru Amosov, acesta intrând în cursa pentru titlul mondial Bellator cu un record de 25-0. După ce l-a învins pe Douglas Lima, acesta a ajuns la 26 de victorii, mulți fiind de părere că acesta va depăși recordul lui Khabib, 29-0.

Războiul din Ucraina i-a schimbat viața

Viața lui Yaroslav Amosov avea să se schimbe în februarie 2022, odată cu izbucnirea conflictului din Ucraina. Luptătorul se întorsese în țara sa cu patru zile înainte de primul atac al Rusiei, fiind în pregătiri pentru lupta de la Londra împotriva lui Michael Page.

Văzând situația prin care trecea poporul său, acesta a decis să renunțe pentru o perioadă la cariera sportivă și să se înroleze voluntar în armata ucraineană.

Și-a dus soția și fiul la graniță, i-a lăsat într-un loc sigur și s-a întors la Irpin pentru a începe lupta împotriva forțelor armate ruse.

„Primele zile au fost foarte greu de trăit în acea situație. Vedeam cum oamenii își părăseau casele. Nu toată lumea putea pleca, unii aveau părinți pe care nu-i puteau lăsa în urmă, care erau foarte bătrâni și nu se puteau deplasa bine”, declara sportivul în 2022 pentru CNN, citat de mundodeportivo.com.

Un alt eveniment care l-a marcat profund a avut loc la doar câteva săptămâni de la izbucnirea conflictului.

El și ceilalți soldați au fost în Irpin pentru a distribui alimente. A întâlnit atunci un bărbat care, în momentul în care a primit o pâine, a început să plângă.

Un alt moment pe care luptătorul ucrainean nu îl va putea uita a fost atunci când acesta a aflat că un tânăr aflat în spital era un mare fan de-ai săi. Mergând să îl viziteze, Yaroslav a aflat că acesta își pierduse ambele picioare în război.

Cum și-a recuperat Yaroslav Amosov centura în mijlocul războiului

Aflat în luptă, Amosov a apărut într-un videoclip viral în care și-a recuperat centura de campion mondial din subsolul unei case părăsite.

„O centură cu o poveste fantastică. Acum, cu siguranță nu o voi lăsa în urmă. Mama a protejat-o bine și a supraviețuit bombelor. A o recupera acum e ca și cum aș câștiga-o a doua oară” , a spus Amosov la acel moment.

🇺🇦 Yaroslav Amosov, savaş nedeniyle terk etmek zorunda kaldığı evinden ayrılırken Bellator kemerini gizli bir yere sakladı.



pic.twitter.com/iauuoMWfN8

După ce conflictul din Ucraina s-a mai liniștit, Amosov s-a întors la antrenamente. El a mai avut câteva lupte la Bellator, dar nu și-a mai putut păstra recordul de neînvins.

