Sepsi și Csikszereda, apel la Peter Magyar Cer public menținerea finanțării din partea Budapestei: „Nu spun că mâine vom închide clubul, dar...”
Laszlo Dioszegi
Superliga

Sepsi și Csikszereda, apel la Peter Magyar Cer public menținerea finanțării din partea Budapestei: „Nu spun că mâine vom închide clubul, dar...”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 07:35
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 07:35
  • Laszlo Dioszegi și Zoltan Szondy, oficialii celor de la Sepsi OSK și Csikszereda, au făcut un apel public către noul premier al Ungariei, Peter Magyar, cu privire la nevoia de finanțare din partea Budapestei.
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Noul șef al Guvernului de la Budapesta nu a clarificat dacă va mai permite finanțarea cluburilor din România, cum s-a întâmplat în mandatul fostului premier Viktor Orban.

După ce partidul său a câștigat alegerile parlamentare cu o majoritate covârșitoare, Magyar a criticat modul prin care au fost finanțate de la Budapesta anumite structuri sportive din afara țării.

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Laszlo Dioszegi: „Dacă va veni un investitor cu capital solid, voi preda clubul oricând”

Prezent la tabăra de vară Tusvanyos, organizată la Băile Tușnad (județul Harghita), patronul celor de la Sepsi a subliniat nevoia de fonduri suplimentare pentru ca echipa să se poată lupta pe termen lung în Liga 1.

„Nu este vorba despre faptul că cineva nu ar dori să negocieze cu noi, ci pur și simplu nu există nicio informație cu privire la forma în care va continua sprijinul acordat academiilor și întreținerii stadionului.

Suntem recunoscători statului maghiar pentru ajutorul acordat până acum, dar, în același timp, trebuie să ne pregătim și pentru eventualitatea în care, în viitor, va trebui să asigurăm funcționarea din alte surse.

Nu avem nimic de ascuns. Întocmim periodic rapoartele financiare, iar traseul fiecărei subvenții poate fi urmărit. Orice verificare este binevenită, o acceptăm cu încredere.

Euro nu are naționalitate. Poate veni din America de Sud sau din orice colț al lumii (n.r. - finanțarea). Cel mai important este să avem un partener care gândește pe termen lung și are în vedere interesele clubului.

Dacă va veni un investitor cu capital solid, care să garanteze că viitorul lui Sepsi OSK este asigurat pentru cel puțin cinci-zece ani, voi preda clubul oricând. Pentru mine este important ca această asociație, construită de comunitate, să dăinuie. Până acum am susținut echipa din tribune și voi putea face acest lucru și în continuare.

La fel ca în cazul FK Csikszereda, nici la noi nu este sfârșitul lumii, dar cred că este mai bine să ceri ajutor la timp, decât să te grăbești atunci când este deja prea târziu.

Nu spun că mâine vom închide clubul, dar fără ajutor, nimeni nu poate garanta astăzi că peste trei ani vom fi cu siguranță în Superliga”, a declarat Dioszegi, potrivit sport.szekelyhon.ro.

12 milioane de euro
au primit Sepsi și Csikszereda de la statul maghiar, cumulat, doar în 2025

Zoltan Szondy: „Dacă clubul s-ar desființa, nimeni nu ar avea nimic de câștigat”

De cealaltă parte, președintele de la Csikszereda a tras un semnal de alarmă similar, în cadrul aceleiași dezbateri.

„Din 2014, am plătit în fiecare an cel puțin un milion de euro sub formă de impozite. Le-am spus autorităților locale că, dacă ne-ar acorda o subvenție de 900.000 de euro, tot le-ar rămâne 100.000 de euro. Însă, dacă clubul s-ar desființa, nimeni nu ar avea nimic de câștigat.

Nu suntem într-o atmosferă apocaliptică. Am mai avut și înainte perioade mai dificile, când a trebuit să rezolvăm problema finanțării echipei de seniori. De ani de zile ne bazăm pe sprijinul comunității, și așa va fi și în viitor.

Înainte de luna aprilie, am primit o ofertă de parteneriat de la un antreprenor din Balcani, la care m-am și gândit. Trebuie să știți că noi, împreună cu FK, am vrut și vrem să demonstrăm ceva.

Avem o academie foarte profesionistă. Conform unei evaluări oficiale, valoarea clubului este de 20 de milioane de euro, fără a lua în calcul jucătorii și terenurile.

Am trimis acasă foarte mulți jucători. Cei care stăteau în tribune și urmăreau meciul alături de mine. Cei care sunt atât de slabi încât nici măcar nu încap în lotul de meci, nu au ce căuta aici. În locul lor, câțiva jucători din academia clubului vor primi șansa de a-și dovedi valoarea.

Lucrăm pentru a găsi soluțiile potrivite. Nu suntem pesimiști, dar vedem și că, pe termen lung, viitorul clubului poate fi asigurat doar prin eforturi comune”, a transmis Zoltan Szondy.

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