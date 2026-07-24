Acțiunile lui Mircea Lucescu au ajuns la Răzvan Care este valoarea celor 2,48 de milioane de acțiuni  și ce portofoliu avea fostul selecționer
Răzvan Lucescu a preluat acțiunile tatălui său, Mircea Lucescu, la firma Romradiatoare Brașov.Foto: IMAGO Colaj: GOLAZO.ro
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Acțiunile lui Mircea Lucescu au ajuns la Răzvan Care este valoarea celor 2,48 de milioane de acțiuni și ce portofoliu avea fostul selecționer

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 09:00
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 09:05
  • 2,48 de milioane de acțiuni, cumpărate de Mircea Lucescu la sfârșitul anilor ‘90, au intrat în contul comun al lui Răzvan Lucescu și Elenei Lucescu, fiul, respectiv soția legendarului tehnician.
  • Firma la care Mircea Lucescu era acționar, cu 16,5% din capital, este Romradiatoare Brașov.
  • Mircea Lucescu avea un bogat portofoliu de investiții, de la imobiliare până la sectorul vinicol. Toate detaliile, în rândurile de mai jos.
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2,48 de milioane de acțiuni, însemnând 16,5% din capitalul Romradiatoare Brașov, au trecut din contul lui Mircea Lucescu, decedat anul acesta, în contul comun al fiului și soției sale, Răzvan Lucescu, respectiv Elena Lucescu.

Tranzacția, realizată în baza prevederilor Autorităţii de Supraveghere Financiară, se ridică la suma de 3,31 milioane de lei, informează Ziarul Financiar.

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Acțiuni cumpărate în 1995

Plasamentul financiar făcut de Mircea Lucescu la Romradiatoare Brașov are o istorie de peste două decenii.

Regretatul antrenor a cumpărat pachetul de acțiuni la sfârșitul anilor '90, în perioada proceselor de privatizare și restructurare a marilor platforme industriale românești (n.r. - Romradiatoare fiind privatizată în 1995).

Suma pe care a trebuit să o plătească „Il Luce” pentru 16,5% din firma brașoveană nu e publică în arhivele Bursei de Valori București. În acea perioadă, titlurile companiilor industriale privatizate se cumpărau la prețuri nominale, sau de speculație, foarte mici comparativ cu evaluările ulterioare.

În 2017, atunci când compania a fost listată pe AeRO, prețul pe acțiune era de 1,00 lei, iar cele 2,48 de milioane de acțiuni erau evaluate la aproximativ 2,47 milioane de lei. În 2026, la data la care s-a făcut transferul, cotația era de 1,34 lei/acțiune, iar pachetul de 16,5% a fost evaluat la 3,31 milioane de lei.

  • AeRO este o piață a Bursei de Valori București (BVB), creată special pentru companii mici, start-up-uri și IMM-uri. Numele vine de la Alternative Exchange in Romania (Sistemul Alternativ de Tranzacționare).

Romradiatoare Brașov, înființată în 1926, sub numele de „Ancora Română” și privatizată în 1995, are mai multe arii de expertiză.

Producția companiei este structurată astfel:

  • schimbătoare de căldură și radiatoare
  • module complete de răcire
  • soluții termice industriale și rezidențiale
  • confecții și subansamble metalice
  • sisteme de filtrare

Investiții la Lake Tower, Purcari Wineries

Mircea Lucescu și-a dezvoltat de-a lungul anilor un portofoliu diversificat de afaceri, fiind acționar sau asociat în peste 11 firme de la începutul anilor 2000. El a deținut participații importante în mai multe zone de investiții, cele mai importante fiind cele în sectorul imobiliar și în cel vinicol.

Astfel, pachetul majoritar, 60% din acțiuni, la Lake Tower SRL e deținut de Mircea Lucescu. Firma se ocupă de dezvoltarea și vânzarea de proiecte imobiliare de anvergură, cum ar fi ansamblurile Lake House 1 și Lake House 2 din zona Lacul Morii.

De asemenea, Lake Tower a derulat și investit direct, sau prin societăți partenere, în proiecte rezidențiale de lux în nordul Capitalei, ca ansamblul Rahmaninov 38 din zona Floreasca.

8.758.584 ron
a fost cifra de afaceri a Lake Tower SRL în 2025, cu un profit net de 3.963.156 ron

De asemenea, Mircea Lucescu a fost ambasadorul de brand al celor de la Purcari Wineries, acolo unde avea un procent de acțiuni sub 5%, fiind investitor minoritar. Un acționar este obligat să raporteze public deținerea exactă a procentului de acțiuni doar atunci când atinge sau depășește pragul de 5% din capitalul social al companiei.

Valoarea totală a Purcari Wineries este de 165 de milioane de euro, iar asta înseamnă că, dacă Mircea Lucescu ar fi avut un pachet de acțiuni de 4%, atunci acestea ar înseamnă, în acest moment, aproximativ 6,6 milioane de euro (n.r. - prețul unei acțiuni la Purcari Wineries e de 20,00 lei).

41,14
milioane de acțiuni au fost emise de Purcari Wineries

Legendarul tehnician a fost implicat și în industria producției de încălțăminte, dar fără succes, de data aceasta.

În 1999, alături de frații Giampiero și Giuliano Ferri, proprietarii proprietarii rețelei de magazine Pitti Shoes din Italia), Mircea Lucescu a deschis la Iași, Pitti Intertrading SRL. El deținea 50%, iar frații italieni celelalte 50 de procente.

Produsul erau pantofi din piele realizați manual, iar marea parte din producție era destinată exportului în Italia. Pe piața din România au fost lansați pantofi purtând marca / brandul „Lucescu”.

„Il Luce” a numit acest proiect „cea mai proastă afacere a mea”. Din cauza programului încărcat - în acea perioadă antrena Galatasaray, nu s-a putut ocupa direct de management. Așa că fabrica a acumulat pierderi de peste 200.000 de dolari în primii trei ani.

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