Dinamo - Craiova 5-1. Juraj Badelj, fundașul oltenilor, a fost eliminat în prleungirile primei reprize, după o fază care i-a lăsat confuzi pe oaspeți.

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În minutul 45+3, la scorul de 2-0, Musi scapă spre poartă și este faultat la 16 metri de Badelj. Istvan Kovacs nu stă pe gânduri și dictează lovitură de pedeapsă pentru Dinamo. Îi arată apoi cartonașul galben fundașului croat.

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Marcel Bîrsan comunică însă din camera VAR cu Istvan Kovacs și îl informează pe „central” că faultul a avut loc cu câțiva centimetri în afara careului.

Acesta anulează penalty-ul și acordă lovitură liberă pentru Dinamo. Îi anulează și „galbenul” lui Badelj, apoi îi arată direct cartonașul roșu! Oltenii protestează, dar Kovacs nu poate fi înduplecat.

De ce a fost eliminat, deși inițial văzuse doar „galben”? Conform regulamentului, în cazul unui fault în careu din postura de ultim apărător, arbitrul trebuie să dicteze penalty și să îl avertizeze pe fundaș doar cu cartonaș galben, dacă intenția sa a fost să joace balonul. Adică exact cum a procedat Kovacs. Se evită astfel dubla pedeapsă.

Dacă faultul are loc în afara careului, lucrurile se schimbă radical. Pentru că atacantul se afla într-o poziție clară de a marca, decizia corectă este de a-l elimina pe fundaș, deoarece adversarul nu va mai beneficia de alt avantaj.

Dinamo a profitat de omul în plus și s-a impus cu un categoric 5-1.

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