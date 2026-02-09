Dinamo - U Craiova 1-1. Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul oltenilor, a vorbit despre scenele incredibile de pe Arena Națională după finalul derby-ului etapei #26.

După meci, în timp ce părăseau terenul, jucătorii Craiovei erau înjurați de fanii dinamoviști.

VIDEO+FOTO. Baiaram, după ce s-a scuipat cu un fan dinamovist: „Nu trebuia s-o fac, dar nu regret!”

Ștefan Baiaram ignora scandările rivalilor, însă, chiar în momentul în care urma să intre în tunel, a fost scuipat de un fan.

S-a îndreptat imediat către gard, fiind ținut cu greu de colegi. Până ca ei să reușească să-l tragă din zona respectivă, atacantul oltenilor l-a scuipat și el pe fan. În zonă se afla doar un steward care făcea cu greu față dinamoviștilor.

După meci, atacantul oltenilor a spus că știe că nu trebuia să reacționeze, dar nu regretă gestul pe care l-a făcut.

„Am fost foarte înjurat de cei de la Tribuna 2. Aceștia sunt fanii dinamoviști... M-au jignit! Sunt român, joc pentru naționala României, nu înțeleg de ce atâta răutate. Când m-am dus spre tunel am reacționat.

Un suporter m-a scuipat, nu știu ce căuta în zona aia. Se vede pe imagini că am fost scuipat. Nu trebuia să reacționez, dar nu regret”, a spus Ștefan Baiaram.

Istvan Kovacs, lovit cu un obiect

Incidentul cu Baiaram nu a fost singurul de la finalul meciului. La ieșirea de pe teren, Istvan Kovacs a fost lovit cu un obiect aruncat din zona VIP a stadionului.

În imaginile surprinse de Prima Sport, se vede cum arbitrul era la câțiva metri de tunelul care duce către vestiare în momentul în care a fost lovit de un obiect negru, de dimensiunea unui telefon. S-a întors din drum și l-a luat la vestiare.

VIDEO. Golul marcat de Soro în Dinamo - Craiova 1-1

