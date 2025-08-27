 Scandal uriaș la Timișoara FOTO   Dan Alexa a răbufnit la finalul partidei în care Poli a fost eliminată dramatic de CS Dinamo +19 foto
foto: captură Youtube/Poli Timișoara
Cupa Romaniei

Scandal uriaș la Timișoara FOTO Dan Alexa a răbufnit la finalul partidei în care Poli a fost eliminată dramatic de CS Dinamo

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 27.08.2025, ora 22:00
alt-text Actualizat: 27.08.2025, ora 22:00
  • Poli Timișoara - CS Dinamo 2-3. „Alb-roșiii” s-au calificat la capătul a 120 de minute, după ce au reușit să răstoarne rezultatul în ultimele momente.
  • Dan Alexa (45 de ani), antrenorul lui Poli, a făcut o criză de nervi la finalul partidei.

Alexa a intrat pe teren pentru a cere explicații de la „central”, atât la finalul celor 90 de minute, cât și după prelungiri.

Poli Timișoara - CS Dinamo 2-3. Criză de nervi a lui Dan Alexa la final

Timișorenii au condus cu 1-0, după golul marcat de Paul în minutul 39, și au fost foarte aproape de a-și asigura calificarea, în două rânduri.

Însă, în minutul 90+3, Kyrychenko a restabilit egalitatea și a trimis partida în prelungiri, moment în care Dan Alexa a avut o primă reacție nepotrivită.

Acesta a intrat pe gazon pentru a-i cere socoteală arbitrului, moment în care a țipat și la un jucător de-ai săi care încerca să-l calmeze.

Poli a intrat rapid în avantaj și în prelungiri, după golul marcat în minutul 93 de Haiduc, din lovitură liberă, dar alb-roșiii aveau să strice din nou sărbătoarea Timișoarei, după autogolul lui Vlaicu din minutul 115 și golul lui Mălăele din minutul 120+1.

După fluierul final, spiritele s-au încins, iar Alexa a intrat din nou pe teren și s-a îndreptat către „central”. Acesta a refuzat ulterior să dea mână cu omologul său, Florin Bratu, căruia i-a spus apoi ceva la ureche.

Poli Timișoara – CS Dinamo București 2-3

  • Stadion: Electrica (Timişoara - Timiş)
  • Arbitru: Pavel Adelin (Osica de Jos) / A1: Mociorniță Nicolae Bogdan (Băicoi), A2: Zamfir Doru (Slatina)
Dan Alexa a intrat pe teren după Poli Timișoara - CS Dinamo 2-3
Dan Alexa a intrat pe teren după Poli Timișoara - CS Dinamo 2-3

Galerie foto (19 imagini)

Dan Alexa a intrat pe teren după Poli Timișoara - CS Dinamo 2-3 Dan Alexa a intrat pe teren după Poli Timișoara - CS Dinamo 2-3 Dan Alexa a intrat pe teren după Poli Timișoara - CS Dinamo 2-3 Dan Alexa a intrat pe teren după Poli Timișoara - CS Dinamo 2-3 Dan Alexa a intrat pe teren după Poli Timișoara - CS Dinamo 2-3
+19 Foto
VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

