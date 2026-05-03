- Finala Campionatului Mondial de snooker a fost întreruptă pentru scurt timp, după protestul unei femei.
- Aceasta a fost imobilizată de arbitru și evacuată de agenții de securitate. Detalii, mai jos.
Haos la Teatrul Crucible! După ce semifinala dintre Mark Allen și Yize Wu a fost întreruptă din cauza unui spectator care a strigat „să nu uităm niciodată Dosarele Epstein”, un nou incident a avut loc în timpul duelului pentru trofeu.
Finala Mondialului de snooker, întreruptă de un protest: „Cine naiba plătește licența TV?”
Yize Wu îl conducea pe Shaun Murphy cu 2-0 și avea 67-31 în cel de-al treilea frame în momentul în care o femeie și-a părăsit scaunul, a sărit peste barieră și a început să strige „Oricum, cine naiba plătește pentru licența TV?”.
Fost ofițer de poliție, arbitrul Rob Spencer a alergat spre protestatară pentru a o împiedica să se apropie de jucători.
„Nimeni nu plătește licența TV”, a adăugat femeia, în timp ce agenții de securitate au apărut pentru a o evacua din sală.
Momentul nu au apărut pe transmisiunea BBC, unde au fost surprinși doar oficialii care se grăbeau să intervină, însă a fost captat de fotoreporteri, scrie The Sun.
Comentatorul John Parrott, campion mondial în 1991, le-a spus telespectatorilor: „Îmi cer scuze pentru micul incident, totul s-a rezolvat”.
Ce plan avea femeia: „Nu am apucat să-mi scot sânii la vedere”
Ulterior, actrița de filme pentru adulți Sasha Swan a dezvăluit că ea a fost cea care a întrerupt finala. Aceasta a explicat:
„Da, eu am fost la snooker, cu sânii mei. Nu am apucat să-i scot la vedere pentru că m-au dat afară repede.
Dar cine naiba plătește licența TV? Nimeni nu o face. Nu-mi pasă, BBC să se ducă dracului, toată lumea să o facă, snookerul să se ducă dracului.
Mi-aș fi dorit ca Ronnie O'Sullivan să fi fost acolo (n.r. - a fost eliminat în optimi)! Respect, Ronnie O'Sullivan”.
În Marea Britanie, deținerea unei licențe TV este o cerință legală pentru a urmări sau înregistra emisiuni TV în direct, pe orice canal, sau pentru a utiliza serviciul BBC iPlayer, scrie tvlicensing.co.uk.
Aceasta finanțează în principal serviciile de televiziune, radio și online ale BBC și se aplică tuturor dispozitivelor: televizoare, laptopuri, telefoane și tablete.
Finala Campionatului Mondial de snooker se dispută în formatul „cel mai bun din 35 de frame-uri” (primul la 18).
Yize Wu și Shaun Murphy se aflau la egalitate după prima sesiune, scor 4-4.
Campionul va primi 500.000 de lire sterline, în timp ce învinsul din finală va pleca de la Sheffield cu 200.000 de lire sterline.