Finala Campionatului Mondial de snooker a fost întreruptă pentru scurt timp, după protestul unei femei.

Aceasta a fost imobilizată de arbitru și evacuată de agenții de securitate. Detalii, mai jos.

Haos la Teatrul Crucible! După ce semifinala dintre Mark Allen și Yize Wu a fost întreruptă din cauza unui spectator care a strigat „să nu uităm niciodată Dosarele Epstein”, un nou incident a avut loc în timpul duelului pentru trofeu.

Finala Mondialului de snooker, întreruptă de un protest: „Cine naiba plătește licența TV?”

Yize Wu îl conducea pe Shaun Murphy cu 2-0 și avea 67-31 în cel de-al treilea frame în momentul în care o femeie și-a părăsit scaunul, a sărit peste barieră și a început să strige „Oricum, cine naiba plătește pentru licența TV?”.

Fost ofițer de poliție, arbitrul Rob Spencer a alergat spre protestatară pentru a o împiedica să se apropie de jucători.

„Nimeni nu plătește licența TV”, a adăugat femeia, în timp ce agenții de securitate au apărut pentru a o evacua din sală.

Momentul nu au apărut pe transmisiunea BBC, unde au fost surprinși doar oficialii care se grăbeau să intervină, însă a fost captat de fotoreporteri, scrie The Sun.

Comentatorul John Parrott, campion mondial în 1991, le-a spus telespectatorilor: „Îmi cer scuze pentru micul incident, totul s-a rezolvat”.

Ce plan avea femeia: „Nu am apucat să-mi scot sânii la vedere”

Ulterior, actrița de filme pentru adulți Sasha Swan a dezvăluit că ea a fost cea care a întrerupt finala. Aceasta a explicat:

„Da, eu am fost la snooker, cu sânii mei. Nu am apucat să-i scot la vedere pentru că m-au dat afară repede.

Dar cine naiba plătește licența TV? Nimeni nu o face. Nu-mi pasă, BBC să se ducă dracului, toată lumea să o facă, snookerul să se ducă dracului.

Mi-aș fi dorit ca Ronnie O'Sullivan să fi fost acolo (n.r. - a fost eliminat în optimi)! Respect, Ronnie O'Sullivan”.

Sorry for this, but in conclusion: the girl (drunken trash) who ran out on stage at the Crucible today is the porn/OnlyFans actress "Sasha Swan". It was pure PR to get herself talked about.



An absolute disgrace for snooker. Hope it never happens again.#WorldChampionship pic.twitter.com/WQ2iReGA89 — SnookerLover (@Snooker147Lover) May 3, 2026

În Marea Britanie, deținerea unei licențe TV este o cerință legală pentru a urmări sau înregistra emisiuni TV în direct, pe orice canal, sau pentru a utiliza serviciul BBC iPlayer, scrie tvlicensing.co.uk.

Aceasta finanțează în principal serviciile de televiziune, radio și online ale BBC și se aplică tuturor dispozitivelor: televizoare, laptopuri, telefoane și tablete.

180 de lire sterline este taxa anuală standard pentru licența TV în Marea Britanie

Finala Campionatului Mondial de snooker se dispută în formatul „cel mai bun din 35 de frame-uri” (primul la 18).

Yize Wu și Shaun Murphy se aflau la egalitate după prima sesiune, scor 4-4.

Campionul va primi 500.000 de lire sterline, în timp ce învinsul din finală va pleca de la Sheffield cu 200.000 de lire sterline.

