Coman poate da lovitura Cât ar putea încasa atacantul român dacă va pleca de la Al-Gharafa 

Florinel Coman (28 de ani) ar putea pleca de la Al-Gharafa în această vară, după ce a bifat tot mai puține minute în Qatar, în ultima perioadă.

Contractul lui Coman cu Al-Gharafa expiră în vara anului viitor, dar, dacă arabii nu vor găsi un cumpărător, atunci sunt șanse mari ca înțelegerea să-i fie reziliată.

Cât ar putea încasa Florinel Coman, dacă Al-Gharafa îi va rezilia contractul

Dacă Al-Gharafa va decide să nu se mai bazeze pe Florinel Coman, gruparea qatareză va trebui să îi achite o sumă importantă fotbalistului român.

Cum contractul său expiră abia în vara anului viitor, dacă Al-Gharafa va decide să îi rezilieze contractul va trebui să îi achite lui Coman 12 salarii compensatorii.

Florinel Coman câștigă în acest moment la Al Gharafa 170.000 de euro pe lună, ceea ce ar însemna că ar putea încasa puțin peste două milioane de euro pentru cele 12 luni de contract, conform sport.ro.

4 milioane de euro este cota lui Florinel Coman, conform Transfrmarkt

Deși i-a fost greu să se adapteze la Al Gharafa încă de la momentul transferului, fiind împrumutat pentru câteva luni în Italia, la Cagliari, în acest sezon Florinel Coman a trecut printr-un regres considerabil.

Atacantul care în trecut făcea diferența în Liga 1 a bifat în acest sezon 25 de meciuri pentru Al Gharafa, la majoritatea dintre acestea fiind introdus pe final.

În cele 25 de partide, acesta a reușit să marcheze trei goluri, două în cupă și unul în campionat, și a mai oferit o pasă decisivă.

6 milioane de euro a plătit Al-Gharafa pentru transferul lui Florinel Coman

