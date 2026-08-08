„Toată lumea a văzut” Filip Stojilkovic, despre penalty-ul refuzat Rapidului pe finalul partidei cu UTA: „Nu vreau să-mi pierd energia cu chestiunea asta” +7 foto
Filip Stojilkovic (foto: Sport Pictures)
Superliga

„Toată lumea a văzut” Filip Stojilkovic, despre penalty-ul refuzat Rapidului pe finalul partidei cu UTA: „Nu vreau să-mi pierd energia cu chestiunea asta”

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 08.08.2026, ora 00:08
alt-text Actualizat: 08.08.2026, ora 00:08
  • UTA - RAPID 0-0. Filip Stojilkovic (26 de ani) a debutat în tricoul Rapidului și ar fi putut fi eroul giuleștenilor la ultima fază.
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După partidă, Stojilkovic a vorbit despre faza controversată din finalul partidei cu arădenii.

În ultimul minut al întâlnirii, atacantul împrumutat de la Pisa a căzut în careu după un contact cu un adversar și a solicitat lovitură de la 11 metri.

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Filip Stojilkovic, despre penalty-ul refuzat Rapidului pe finalul partidei cu UTA: „Toată lumea a văzut”

„Centralul” George Roman a considerat că vârful giuleștenilor a simulat și i-a dat cartonaș galben, decizie care a stârnit proteste vehemente din partea băncii tehnice a Rapidului.

UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (2).jpg
UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (2).jpg

Galerie foto (7 imagini)

UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (1).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (2).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (3).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (4).jpg UTA - Rapid. Penalty-ul cerut de giuleșteni la Arad. Foto - captură Digi Sport (5).jpg
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La finalul meciului, Stojilkovic a evitat să insiste asupra arbitrajului, însă a lăsat de înțeles că este convins că decizia a fost una greșită.

„Cred că arbitrul știe că a făcut o greșeală, o greșeală mare. Nu vreau să vorbesc despre arbitru, toată lumea a văzut cum a fost acest meci.

M-a atins pe călcâi, dar nu vreau să îmi pierd energia cu chestiunea asta, mă gândesc la următorul meci”, a spus atacantul, conform digisport.ro.

Dincolo de faza controversată, atacantul s-a declarat încântat de primul său meci în alb-vișiniu, dar și dezamăgit că echipa nu a obținut victoria.

„Sunt fericit că am jucat primul meu meci în fața acestor fani. E puțin trist, pentru că simt că meritam să câștigăm. Dar continuăm și sperăm să câștigăm următorul meci.

Sunt pregătit fizic 100%, îi sunt recunoscător antrenorului că mi-a dat această șansă și aș fi vrut să îl răsplătesc pe teren. Am avut un sentiment bun și de asta am venit aici”.

După acest meci, Rapid a urcat pe locul 1 în Superliga, cu 8 puncte după 4 etape, dar FCSB are un meci mai puțin jucat.

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