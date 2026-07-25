Gest violent la Farul - Corvinul FOTO: Eliminat după ce și-a lovit intenționat adversarul cu talpa în piept » Arbitrul, salvat de două ori de VAR

Farul - Corvinul 2-0. Ion Cărăruș (30 de ani) a văzut cartonașul roșu în minutul 51 al partidei, după un gest violent asupra lui Răzvan Tănasă.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Hunedorenii au debutat cu victorie în Liga 1 în prima etapă, însă partida de la Constanța a fost una mult mai dificilă, îngreunată apoi de gestul de neînțeles al jucătorului moldovean.

Farul - Corvinul. Ion Cărăruș, eliminat după un gest violent

În minutul 49, Răzvan Tănasă se afla într-o acțiune de atac pe partea stângă a terenului, aproape de careul advers.

Ion Cărăruș a reușit să recupereze mingea, Tănasă nu a cedat atât de ușor, iar, în urma unui duel, jucătorul Corvinului și-a lovit adversarul cu talpa în piept, în mod intenționat, în timp ce se afla în cădere.

Arbitrul Vlad Baban a oprit jocul, însă fără să-l sancționeze pe Cărăruș.

A fost nevoie de intervenția celor din camera VAR, care l-au chemat pe „central” să revadă faza la marginea terenului, acesta luând apoi decizia de a-l elimina pe Cărăruș.

După doar 5 minute de la această decizie, arbitrul Baban a fost din nou salvat de VAR, după ce nu a acordat penalty la faultului lui Abualnadi asupra lui Sylvestre.

„Centralul” a mai mers o dată la monitorul de la marginea terenului, iar apoi a dictat lovitură de la 11 metri, care a fost ratată de Radaslavescu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport