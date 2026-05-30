Incidente la Dinamo - FCSB VIDEO Un minor, evacuat după ce s-a bucurat la reușita roș-albaștrilor în mijlocul fanilor rivalei: intervenție în forță a Jandarmeriei +24 foto
Un copil, fan al roș-albaștrilor, evacuat dintre suporterii rivalei la golul lui Dawa
Incidente la Dinamo - FCSB VIDEO Un minor, evacuat după ce s-a bucurat la reușita roș-albaștrilor în mijlocul fanilor rivalei: intervenție în forță a Jandarmeriei

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 30.05.2026, ora 13:32
alt-text Actualizat: 30.05.2026, ora 14:53
FCSB a început perfect finala barajului pentru Conference League. Joyskim Dawa (30 de ani) a deschis scorul pentru echipa antrenată de Marius Baciu, în minutul 10, după un corner executat de Tavi Popescu.

Reușita stoperului camerunez a fost sărbătorită și la tribuna 0, de un copil în vârstă de 13 ani, cu tricoul roș-albaștrilor pe sub o altă bluză, aflat în mijlocul fanilor dinamoviști.

A fost momentul care a declanșat furia suporterilor formației din „Ștefan cel Mare”. Aceștia au început imediat să o apostrofeze pe mama copilului.

„Ieși afară, javră ordinară!”, au scandat cei prezenți în zonă, iar Jandarmeria a fost nevoită să intervină pentru a liniști lucrurile.

Ulterior, micuțul și mama sa au fost conduși în peluza celor de la FCSB.

„Ne-a agresat un dinamovist. M-a scuipat, m-a înjurat de toată rasa şi de tot neamul. Îi dau în judecată”, a declarat mama copilului, potrivit fanatik.ro.

Joyskim Dawa, gol în minutul 10 al meciului Dinamo - FCSB. Foto: Captură Prima Sport
Joyskim Dawa, gol în minutul 10 al meciului Dinamo - FCSB. Foto: Captură Prima Sport

Joyskim Dawa, gol în minutul 10 al meciului Dinamo - FCSB. Foto: Captură Prima Sport
Comunicatul Jandarmeriei Capitalei

„Precizare Jandarmeria Capitalei

În legătură cu informațiile apărute în spațiul public referitoare la incidentul produs în timpul partidei de fotbal dintre FC Dinamo București și FCSB, facem următoarele precizări:

Pe timpul primei reprize, după marcarea golului de către echipa oaspete, un minor în vârstă de 13 ani, aflat în Tribuna I, însoțit de mama sa, și-a manifestat bucuria în urma reușitei echipei favorite.

În acel context, mai mulți suporteri aflați în proximitate au avut un comportament verbal agresiv, adresând injurii minorului.

Jandarmii au intervenit imediat pentru prevenirea escaladării situației și pentru protejarea persoanelor implicate.

Astfel, jandarmii au îndepărtat minorul și pe mama acestuia din sectorul respectiv, iar cu acordul acesteia, cei doi au fost conduși în zona destinată suporterilor echipei oaspete, de la Peluza Sud.

Totodată, în urma verificărilor efectuate, o persoană a fost identificată și condusă la autospeciala de jandarmerie în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

Jandarmeria Capitalei reafirmă faptul că siguranța spectatorilor, în special a minorilor, reprezintă o prioritate, iar orice comportament agresiv sau contrar normelor legale va fi sancționat conform prevederilor în vigoare”.

Superliga
30.05
Liga Campionilor
30.05
Campionate
30.05
B365
29.05
