Tensiune maximă la Paris Jucătoarea din Ucraina, atac la adresa adversarei din Rusia: „E ca și cum ai juca în Germania nazistă în fața Gestapo”

Oleksandra Oliynykova (25 de ani, #65 WTA) a avut un discurs dur înainte de meciul cu Diana Shnaider (22 de ani, #23 WTA).

Jucătoarea din Ucraina se duelează cu cea din Rusia în turul 3 de la Roland Garros.

În ultimele luni, Oliynykova s-a folosit de popularitatea obținută odată cu ascensiunea sa în clasamentul WTA pentru a atrage atenția asupra situației din țara sa natală, acuzând mai mulți jucători de top că susțin Rusia în războiul împotriva Ucrainei.

Oleksandra Oliynykova o critică pe Diana Shnaider: „Să o întrebați asta”

Oliynykova a afirmat de mai multe ori că WTA a amenințat-o cu amenzi și descalificări în cazul în care refuză să-și modereze declarațiile referitoare la alte jucătoare din circuit.

Acum, sportiva din Kiev a criticat-o aspru pe Shnadier pentru că a participat la un turneu sponsorizat de Gazprom, companie care a susținut Rusia în acest conflict.

„Ceea ce este grav aici este faptul că acest meci va avea loc. Diana Shnaider este o persoană care a participat la un turneu organizat de Gazprom, o companie care finanțează crime de război.

Întrebați-o pe Diana Shnaider ce părere are despre faptul că Gazprom finanțează tabere pentru copii, răpește copii și îi duce acolo. Întrebați-o ce părere are despre asta și ce părere are despre acceptarea banilor de la acea companie.

A juca într-un turneu care finanțează lagărele pentru copii, cred că este echivalent cu a juca în Germania nazistă în fața ofițerilor Gestapo, într-un turneu organizat de o companie care a construit Auschwitz. Pentru mine, nu există nicio diferență”, a spus Oliynykova, potrivit marca.com.

Casa mea este atacată cu banii de la Gazprom. Ei plătesc pentru asta, pentru dronele care îmi atacă orașul. Iar sâmbătă oamenii vor face un spectacol din asta. Așadar, este oare cu adevărat important cine va lovi mai tare cu forehand-ul sau faptul că ignorăm astfel de lucruri aici? Oleksandra Oliynykova

Învingătoarea dintre Oliynykova și Shnaider va juca în optimi împotriva câștigătoarea partidei dintre Victoria Mboko (19 ani, #9 WTA) și Madison Keys (31 de ani, #19 WTA).

