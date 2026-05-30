Tensiune maximă la Paris Jucătoarea din Ucraina, atac la adresa adversarei din Rusia: „E ca și cum ai juca în Germania nazistă în fața Gestapo”
Oleksandra Oliynykova (Foto: IMAGO)
Tenis

Tensiune maximă la Paris Jucătoarea din Ucraina, atac la adresa adversarei din Rusia: „E ca și cum ai juca în Germania nazistă în fața Gestapo”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 30.05.2026, ora 13:25
alt-text Actualizat: 30.05.2026, ora 13:28
  • Oleksandra Oliynykova (25 de ani, #65 WTA) a avut un discurs dur înainte de meciul cu Diana Shnaider (22 de ani, #23 WTA).
  • Jucătoarea din Ucraina se duelează cu cea din Rusia în turul 3 de la Roland Garros.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În ultimele luni, Oliynykova s-a folosit de popularitatea obținută odată cu ascensiunea sa în clasamentul WTA pentru a atrage atenția asupra situației din țara sa natală, acuzând mai mulți jucători de top că susțin Rusia în războiul împotriva Ucrainei.

Djokovic, șansă ratată FOTO. A condus cu 2-0 la seturi, dar a fost eliminat de la Roland Garros. Mesaj la fileu și întrebarea care l-a deranjat după meci: „Te opresc aici”
Citește și
Djokovic, șansă ratată FOTO. A condus cu 2-0 la seturi, dar a fost eliminat de la Roland Garros. Mesaj la fileu și întrebarea care l-a deranjat după meci: „Te opresc aici”
Citește mai mult
Djokovic, șansă ratată FOTO. A condus cu 2-0 la seturi, dar a fost eliminat de la Roland Garros. Mesaj la fileu și întrebarea care l-a deranjat după meci: „Te opresc aici”

Oleksandra Oliynykova o critică pe Diana Shnaider: „Să o întrebați asta”

Oliynykova a afirmat de mai multe ori că WTA a amenințat-o cu amenzi și descalificări în cazul în care refuză să-și modereze declarațiile referitoare la alte jucătoare din circuit.

Acum, sportiva din Kiev a criticat-o aspru pe Shnadier pentru că a participat la un turneu sponsorizat de Gazprom, companie care a susținut Rusia în acest conflict.

„Ceea ce este grav aici este faptul că acest meci va avea loc. Diana Shnaider este o persoană care a participat la un turneu organizat de Gazprom, o companie care finanțează crime de război.

Întrebați-o pe Diana Shnaider ce părere are despre faptul că Gazprom finanțează tabere pentru copii, răpește copii și îi duce acolo. Întrebați-o ce părere are despre asta și ce părere are despre acceptarea banilor de la acea companie.

A juca într-un turneu care finanțează lagărele pentru copii, cred că este echivalent cu a juca în Germania nazistă în fața ofițerilor Gestapo, într-un turneu organizat de o companie care a construit Auschwitz. Pentru mine, nu există nicio diferență”, a spus Oliynykova, potrivit marca.com.

Casa mea este atacată cu banii de la Gazprom. Ei plătesc pentru asta, pentru dronele care îmi atacă orașul. Iar sâmbătă oamenii vor face un spectacol din asta. Așadar, este oare cu adevărat important cine va lovi mai tare cu forehand-ul sau faptul că ignorăm astfel de lucruri aici? Oleksandra Oliynykova

Învingătoarea dintre Oliynykova și Shnaider va juca în optimi împotriva câștigătoarea partidei dintre Victoria Mboko (19 ani, #9 WTA) și Madison Keys (31 de ani, #19 WTA).

Citește și

Tragedie în Franța  Multiplul campion cu Lyon și antrenorul unei echipe din Ligue 1  a decedat la vârsta de 43 de ani
Diverse
13:06
Tragedie în Franța Multiplul campion cu Lyon și antrenorul unei echipe din Ligue 1 a decedat la vârsta de 43 de ani
Citește mai mult
Tragedie în Franța  Multiplul campion cu Lyon și antrenorul unei echipe din Ligue 1  a decedat la vârsta de 43 de ani
U Cluj nu se oprește!  Ardelenii au oficializat un nou transfer. Vine de la o rivală din Liga 1
Superliga
11:53
U Cluj nu se oprește! Ardelenii au oficializat un nou transfer. Vine de la o rivală din Liga 1
Citește mai mult
U Cluj nu se oprește!  Ardelenii au oficializat un nou transfer. Vine de la o rivală din Liga 1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
Roland Garros rusia ucraina razboi diana shnaider oleksandra oliynykova
Știrile zilei din sport
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Liga Campionilor
30.05
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Citește mai mult
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Record la doar 20 de ani! Warren Zaire-Emery, cel mai tânăr dublu câștigător al Champions League! Luis Enrique l-a elogiat: „A fost incredibil!”
Liga Campionilor
30.05
Record la doar 20 de ani! Warren Zaire-Emery, cel mai tânăr dublu câștigător al Champions League! Luis Enrique l-a elogiat: „A fost incredibil!”
Citește mai mult
Record la doar 20 de ani! Warren Zaire-Emery, cel mai tânăr dublu câștigător al Champions League! Luis Enrique l-a elogiat: „A fost incredibil!”
Ce aroganță! Marea rivală, ironie devastatoare după ce Arsenal a pierdut finala Ligii Campionilor
Campionate
30.05
Ce aroganță! Marea rivală, ironie devastatoare după ce Arsenal a pierdut finala Ligii Campionilor
Citește mai mult
Ce aroganță! Marea rivală, ironie devastatoare după ce Arsenal a pierdut finala Ligii Campionilor
Ochit de Rădoi Turcii scriu că tehnicianul lui Gaziantep vrea un jucător de la FCSB
Superliga
30.05
Ochit de Rădoi Turcii scriu că tehnicianul lui Gaziantep vrea un jucător de la FCSB
Citește mai mult
Ochit de Rădoi Turcii scriu că tehnicianul lui Gaziantep vrea un jucător de la FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:09
Cristian Tudor Popescu Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
Cristian Tudor Popescu Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
16:42
Pe urmele lui Camora? Un fotbalist anunță că vrea să fie român: „Îmi e greu să învăț bine limba, dar cu siguranță voi reuși”
Pe urmele lui Camora? Un fotbalist anunță că vrea să fie român: „Îmi e greu să învăț bine limba, dar cu siguranță voi reuși”
15:56
Finalista îl vrea pe Romanchuk Stoperul Craiovei, atras de echipa din ultimul act al Europa League. Ce oferte mai are. Cum a ajuns la națională
Finalista îl vrea pe Romanchuk Stoperul Craiovei, atras de echipa din ultimul act al Europa League. Ce oferte mai are. Cum a ajuns la națională
15:39
Boateng la FCSB? Apropiatul fundașului plecat de la Dinamo îl contrazice pe Nicolescu: „Sunt deschis să negociez”
Boateng la FCSB?  Apropiatul fundașului plecat de la Dinamo îl contrazice pe Nicolescu: „Sunt deschis să negociez”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Top stiri
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Superliga
30.05
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Citește mai mult
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
PSG, săgeți către Arsenal Fotbaliștii lui Luis Enrique exultă: „Am fost singura echipă care a vrut să joace” + „Vrem și al 3-lea trofeu!”
Liga Campionilor
30.05
PSG, săgeți către Arsenal Fotbaliștii lui Luis Enrique exultă: „Am fost singura echipă care a vrut să joace” + „Vrem și al 3-lea trofeu!”
Citește mai mult
PSG, săgeți către Arsenal Fotbaliștii lui Luis Enrique exultă: „Am fost singura echipă care a vrut să joace” + „Vrem și al 3-lea trofeu!”
Transfer de lux pentru Chivu Inter ar încerca să-l aducă pe unul dintre liderii lui Manchester City
Campionate
30.05
Transfer de lux pentru Chivu Inter ar încerca să-l aducă pe unul dintre liderii lui Manchester City
Citește mai mult
Transfer de lux pentru Chivu Inter ar încerca să-l aducă pe unul dintre liderii lui Manchester City
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
B365
29.05
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
Citește mai mult
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni

Echipe/Competiții

fcsb 108 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 52 rapid 33 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
31.05

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share