Dinamo are soluții în atac Pușcaș e pentru prima dată în lotul lui Kopic + o revenire importantă
alt-text Publicat: 03.04.2026, ora 19:05
alt-text Actualizat: 03.04.2026, ora 19:23
  • Dinamo va juca mâine seară cu FC Argeș, de la 19:30, în etapa #3 din play-off-ul Superligii
  • „Câini” au ajuns în această seară la Pitești, unde s-au și cazat. Meciul se va disputa pe arena din Mioveni, la 17km distanță

Zeljko Kopic va putea conta în premieră pe atacantul George Pușcaș la această partidă.

George Pușcaș ar putea debuta în FC Argeș - Dinamo

Vârful de 29 de ani a evoluat până acum doar în amicalul cu CS Dinamo, 3-1, în care a și reușit să marcheze un gol.

Pușcaș nu a jucat niciodată în Liga 1 și și-ar putea face debutul sâmbătă seară, în tricoul cu numărul 47 al lui Dinamo.

În lotul dinamoviștilor a reapărut și Mamoudou Karamoko, accidentat la meciul cu FC Argeș. Francezul de 26 de ani a avut prestații solide în sezonul regular și s-a impus ca un jucător important.

Ambii sunt așteptați cu nerăbdare de fani, atacul fiind punctul cel mai slab în cele 5 înfrângeri consecutive din campionat.

Ce a spus Zeljko Kopic despre FC Argeș - Dinamo

„Urmează un nou meci dificil pentru noi. Ştim că trebuie să dăm totul pentru a schimba seria aceasta de rezultate mai slabe din ultimul timp. Din păcate, terenul nu va fi cel mai bun în meciul de mâine din cauza ploii, însă trebuie să fim pregătiţi pentru toate situaţiile.

Este un meci important pentru a ne ţine aproape de echipele din fruntea clasamentului. Am discutat despre asta şi cu băieţii. Îi simt motivaţi. Cu Rapid şi cu Craiova am avut perioade bune de joc, însă nu a fost suficient. De aceea acest meci cu FC Argeş e foarte important acum pentru noi.

Aşteptările noastre sunt mereu aceleaşi înaintea unei partide. Am analizat meciurile noastre. Trebuie să acceptăm rezultatele, să păstrăm ce a fost bun şi să îmbunătăţim unde trebuie să fim mai buni. În ultimul joc cu FC Argeş am avut câteva situaţii foarte bune de a marca, dar am primit un gol în urma unui corner.

Trebuie să fim mai atenţi în apărare, să fim concentraţi la maximum. În ofensivă ne creăm situaţii, dar în continuare nu reuşim să marcăm. De aceea spun că trebuie să ne îmbunătăţim jocul în anumite puncte, iar atunci vor veni şi rezultate mai bune”, a declarat Kopic la conferința de presă de azi.

