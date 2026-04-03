Unde merge Mihai Popescu O echipă din play-off e pe urmele fundașului care va pleca de la FCSB: „Un jucător de valoare”

Mihai Popescu (32 de ani) ar putea ajunge la o echipă care evoluează în play-off-ul Ligii 1. Detalii, mai jos.

Fundașul central va deveni liber de contract în vară, după două sezoane petrecute la FCSB.

Gruparea roș-albastră nu se va mai baza pe serviciile lui Mihai Popescu, însă se pare că stoperul nu va duce lipsă de oferte.

Mihai Popescu ar putea ajunge la FC Argeș

Mihai Popescu a semnat cu FCSB în septembrie 2024 și mai are contract până în iunie 2026. După ce a contribuit la câștigarea titlului în sezonul precedent, fundașul a avut evoluții apreciate și în startul actualei stagiuni.

Popescu a suferit o accidentare gravă la echipa națională, a lipsit 5 luni și a mai bifat doar câteva minute, Mirel Rădoi trimițându-l pe teren pe finalul partidelor cu Metaloglobus și UTA Arad.

Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a dezvăluit că a primit oferte pentru Mario Tudose (21 de ani) și Leard Sadriu (24 de ani) și va căuta cel puțin un înlocuitor. În acest context, Mihai Popescu ar putea deveni o variantă pentru centrul apărării piteștenilor.

„N-am avut până acum nicio discuție cu Mihai Popescu, nici nu știu exact care e situația lui, dar e un jucător de valoare. Și, din câte am auzit, e și un băiat de caracter

Oricum, indiferent de alte mutări, am vrea să aducem în vară încă un fundaș central. Avem discuții de transfer și pentru Tudose, și pentru Sadriu. Ambii sunt variante atractive pentru cluburi din străinătate.

De exemplu, în afara unei mai vechi discuții în Germania, pentru Mario a apărut recent o echipă din Belgia care se interesează de el. Nu discutăm însă sub 3 milioane de euro”, a declarat Coman, potrivit gsp.ro.

60 de meciuri a bifat Mihai Popescu în tricoul celor de la FCSB (21 în acest sezon)

Născut în Câmpulung Muscel, Mihai Popescu și-a început cariera la Sporting Pitești, apoi a trecut pe la Dinamo, Dunărea Călărași, Berceni, Voluntari, St. Mirren, Heart of Midlothian, Hamilton Academical (toate 3 din Scoția) și Farul.

