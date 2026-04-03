Unde merge Mihai Popescu O echipă din play-off e pe urmele fundașului care va pleca de la FCSB: „Un jucător de valoare”
Mihai Popescu (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 03.04.2026, ora 19:08
alt-text Actualizat: 03.04.2026, ora 19:09
  • Mihai Popescu (32 de ani) ar putea ajunge la o echipă care evoluează în play-off-ul Ligii 1. Detalii, mai jos.
  • Fundașul central va deveni liber de contract în vară, după două sezoane petrecute la FCSB.

Gruparea roș-albastră nu se va mai baza pe serviciile lui Mihai Popescu, însă se pare că stoperul nu va duce lipsă de oferte.

„Suciu a dispărut!” Șeful FRG e de negăsit! Urma să cerceteze abuzurile de care e acuzată Camelia Voinea: „Asta sună cam...”
Citește și
„Suciu a dispărut!” Șeful FRG e de negăsit! Urma să cerceteze abuzurile de care e acuzată Camelia Voinea: „Asta sună cam...”
Citește mai mult
„Suciu a dispărut!” Șeful FRG e de negăsit! Urma să cerceteze abuzurile de care e acuzată Camelia Voinea: „Asta sună cam...”

Mihai Popescu ar putea ajunge la FC Argeș

Mihai Popescu a semnat cu FCSB în septembrie 2024 și mai are contract până în iunie 2026. După ce a contribuit la câștigarea titlului în sezonul precedent, fundașul a avut evoluții apreciate și în startul actualei stagiuni.

Popescu a suferit o accidentare gravă la echipa națională, a lipsit 5 luni și a mai bifat doar câteva minute, Mirel Rădoi trimițându-l pe teren pe finalul partidelor cu Metaloglobus și UTA Arad.

Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a dezvăluit că a primit oferte pentru Mario Tudose (21 de ani) și Leard Sadriu (24 de ani) și va căuta cel puțin un înlocuitor. În acest context, Mihai Popescu ar putea deveni o variantă pentru centrul apărării piteștenilor.

„N-am avut până acum nicio discuție cu Mihai Popescu, nici nu știu exact care e situația lui, dar e un jucător de valoare. Și, din câte am auzit, e și un băiat de caracter

Oricum, indiferent de alte mutări, am vrea să aducem în vară încă un fundaș central. Avem discuții de transfer și pentru Tudose, și pentru Sadriu. Ambii sunt variante atractive pentru cluburi din străinătate.

De exemplu, în afara unei mai vechi discuții în Germania, pentru Mario a apărut recent o echipă din Belgia care se interesează de el. Nu discutăm însă sub 3 milioane de euro”, a declarat Coman, potrivit gsp.ro.

60 de meciuri
a bifat Mihai Popescu în tricoul celor de la FCSB (21 în acest sezon)

Născut în Câmpulung Muscel, Mihai Popescu și-a început cariera la Sporting Pitești, apoi a trecut pe la Dinamo, Dunărea Călărași, Berceni, Voluntari, St. Mirren, Heart of Midlothian, Hamilton Academical (toate 3 din Scoția) și Farul.

Citește și

„O eroare încă de la construire” Oficial LPF, soluție pentru Arena Națională: „Asta ar trebui să se facă, altfel nu va fi niciodată pe plus”
Diverse
18:19
„O eroare încă de la construire” Oficial LPF, soluție pentru Arena Națională: „Asta ar trebui să se facă, altfel nu va fi niciodată pe plus”
Citește mai mult
„O eroare încă de la construire” Oficial LPF, soluție pentru Arena Națională: „Asta ar trebui să se facă, altfel nu va fi niciodată pe plus”
„Mi se pare incredibil!” Angelescu e furios pe sancțiunea primită de Rapid: „Jucăm cu tribunele goale pentru că s-a aruncat un steag!”
Superliga
14:07
„Mi se pare incredibil!” Angelescu e furios pe sancțiunea primită de Rapid: „Jucăm cu tribunele goale pentru că s-a aruncat un steag!”
Citește mai mult
„Mi se pare incredibil!” Angelescu e furios pe sancțiunea primită de Rapid: „Jucăm cu tribunele goale pentru că s-a aruncat un steag!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
transfer Dani Coman liga 1 fc arges Mihai Popescu fcsb
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

