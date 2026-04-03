„Asta e singura mea preocupare" Zeljko Kopic a vorbit despre oferta primită din străinătate
Publicat: 03.04.2026, ora 18:16
  • Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre oferta tentantă pe care ar fi primit-o.
  • „Câinii” se pregătesc pentru meciul cu FC Argeș, din etapa #3 a play-off-ului.
  • Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Tehnicianul croat a evitat să alimenteze speculațiile și a subliniat, în conferința de presă premergătoare duelului cu piteștenii, că prioritatea sa rămâne proiectul de la Dinamo, pe care l-a început în decembrie 2023.

Gattuso a demisionat! Plecări de bandă rulantă după ce Italia a ratat calificarea la CM 2026 » Mesajul antrenorului + cine l-ar putea înlocui
Citește și
Gattuso a demisionat! Plecări de bandă rulantă după ce Italia a ratat calificarea la CM 2026 » Mesajul antrenorului + cine l-ar putea înlocui
Citește mai mult
Gattuso a demisionat! Plecări de bandă rulantă după ce Italia a ratat calificarea la CM 2026 » Mesajul antrenorului + cine l-ar putea înlocui

Zeljko Kopic a vorbit despre oferta primită din străinătate: „Dinamo e singura mea preocupare”

Zeljko Kopic ar avea pe masă o ofertă din străinătate și ar analiza posibilitatea unei despărțiri de Dinamo în vară, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu.

„Cred că am mai vorbit despre asta în conferințe, nu-mi place să răspund mereu la aceeași întrebare. Oferte mai apar în fotbal, se întâmplă, nu e ceva nou pentru antrenori, jucători.

Singurul meu focus este Dinamo, din momentul în care am venit la club am avut ideea noastră despre cum să dezvoltăm echipa și clubul”, a declarat Kopic, la conferința de presă.

Antrenorul a vorbit și despre procesul de construcție început la club în urmă cu mai bine de doi ani, precum și despre obiectivele sale la Dinamo.

„Avem niște pași de urmat, eu și toți ceilalți am vrea să fie un parcurs cât mai rapid și să vedem Dinamo tot mai bine. Dar văd în acești peste 2 ani de când am venit că am construit ceva aici, cu plusuri și minusuri.

Când muncești, mereu poți face ceva mai bine, știm asta, dar trebuie să fim și mulțumiți cu ce am realizat până acum.

Singurul meu focus de acum până la finalul sezonului e reprezentat de lupta din Cupă și din Superligă. Mă gândesc foarte puțin la ce va fi la vară și acel procentaj este doar despre cum să construim o echipă și mai puternică”, a mai spus antrenorul croat.

Avem deja discuțiile noastre în club, știm ce am făcut bine, cum am construit structura echipei - între jucători tineri și jucători cu experiență, unde trebuie să fim mai acoperiți, să avem mai multe opțiuni. Astea sunt singurele discuții. Asta e singura mea preocupare, nimic altceva în afară de asta Zeljko Kopic

Zeljko Kopic a fost numit antrenor principal al lui Dinamo în 2023 și, de atunci, a adunat 103 meciuri la conducerea echipei: 41 de victorii, 34 de remize și 28 înfrângeri (golaveraj 129-103)

Sub mandatul său, Dinamo a evitat retrogradarea în sezonul 2023-2024, s-a calificat în play-off în sezonul 2024-2025 și a repetat performanța în sezonul actual.

În prezent, Dinamo ocupă locul 6 în play-off, cu 26 de puncte.

„Infarct în timp ce îi făceam analizele” Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar, dezvăluie cum s-a descoperit sincopa de azi a lui Mircea Lucescu
Nationala
15:40
„Infarct în timp ce îi făceam analizele” Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar, dezvăluie cum s-a descoperit sincopa de azi a lui Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Infarct în timp ce îi făceam analizele” Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar, dezvăluie cum s-a descoperit sincopa de azi a lui Mircea Lucescu
„Implicăm mediul privat” VIDEO. Ciprian Ciucu, după dezbaterea despre Arena Națională: „Trebuie să nu mai existe atâtea pierderi”
Superliga
13:44
„Implicăm mediul privat” VIDEO. Ciprian Ciucu, după dezbaterea despre Arena Națională: „Trebuie să nu mai existe atâtea pierderi”
Citește mai mult
„Implicăm mediul privat” VIDEO. Ciprian Ciucu, după dezbaterea despre Arena Națională: „Trebuie să nu mai existe atâtea pierderi”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
