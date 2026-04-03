Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre oferta tentantă pe care ar fi primit-o.

„Câinii” se pregătesc pentru meciul cu FC Argeș, din etapa #3 a play-off-ului.

Tehnicianul croat a evitat să alimenteze speculațiile și a subliniat, în conferința de presă premergătoare duelului cu piteștenii, că prioritatea sa rămâne proiectul de la Dinamo, pe care l-a început în decembrie 2023.

Zeljko Kopic a vorbit despre oferta primită din străinătate: „Dinamo e singura mea preocupare"

Zeljko Kopic ar avea pe masă o ofertă din străinătate și ar analiza posibilitatea unei despărțiri de Dinamo în vară, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu.

„Cred că am mai vorbit despre asta în conferințe, nu-mi place să răspund mereu la aceeași întrebare. Oferte mai apar în fotbal, se întâmplă, nu e ceva nou pentru antrenori, jucători.

Singurul meu focus este Dinamo, din momentul în care am venit la club am avut ideea noastră despre cum să dezvoltăm echipa și clubul”, a declarat Kopic, la conferința de presă.

Antrenorul a vorbit și despre procesul de construcție început la club în urmă cu mai bine de doi ani, precum și despre obiectivele sale la Dinamo.

„Avem niște pași de urmat, eu și toți ceilalți am vrea să fie un parcurs cât mai rapid și să vedem Dinamo tot mai bine. Dar văd în acești peste 2 ani de când am venit că am construit ceva aici, cu plusuri și minusuri.

Când muncești, mereu poți face ceva mai bine, știm asta, dar trebuie să fim și mulțumiți cu ce am realizat până acum.

Singurul meu focus de acum până la finalul sezonului e reprezentat de lupta din Cupă și din Superligă. Mă gândesc foarte puțin la ce va fi la vară și acel procentaj este doar despre cum să construim o echipă și mai puternică”, a mai spus antrenorul croat.

Avem deja discuțiile noastre în club, știm ce am făcut bine, cum am construit structura echipei - între jucători tineri și jucători cu experiență, unde trebuie să fim mai acoperiți, să avem mai multe opțiuni. Astea sunt singurele discuții. Asta e singura mea preocupare, nimic altceva în afară de asta Zeljko Kopic

Zeljko Kopic a fost numit antrenor principal al lui Dinamo în 2023 și, de atunci, a adunat 103 meciuri la conducerea echipei: 41 de victorii, 34 de remize și 28 înfrângeri (golaveraj 129-103)

Sub mandatul său, Dinamo a evitat retrogradarea în sezonul 2023-2024, s-a calificat în play-off în sezonul 2024-2025 și a repetat performanța în sezonul actual.

În prezent, Dinamo ocupă locul 6 în play-off, cu 26 de puncte.

