Răzvan Burleanu nu dă înapoi Șeful FRF și-a anunțat oficial candidatura pentru al patrulea mandat: „Funcția de președinte nu mai este la fel de râvnită”
Burleanu/ Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

Răzvan Burleanu nu dă înapoi Șeful FRF și-a anunțat oficial candidatura pentru al patrulea mandat: „Funcția de președinte nu mai este la fel de râvnită”

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 09.02.2026, ora 18:11
alt-text Actualizat: 09.02.2026, ora 19:07
  • Răzvan Burleanu (41 de ani) și-a anunțat candidatura pentru un al patrulea mandat la șefia Federației Române de Fotbal (FRF).

Răzvan Burleanu este președintele Federației Române de Fotbal din 5 martie 2014, când a fost ales în această funcție la vârsta de 29 de ani, devenind astfel cel mai tânăr președinte din istoria FRF.

În prezent, Burleanu se află la al treilea mandat consecutiv, după ce a fost reales în unanimitate pe 12 aprilie 2022, urmând să conducă FRF până în 2026.

Răzvan Burleanu va candida pentru al patrulea mandat la șefia FRF

În cadrul unei conferințe de presă, șeful FRF a confirmat că va candida și la alegerile din 2026.

Burleanu a anunțat că pe data de 18 martie va avea loc Adunarea Generală a Federației Române de Fotbal. Cu această ocazie, vor avea loc alegerile pentru președintele FRF și pentru membrii Comitetului Executiv.

„În 18 martie, de la ora 11:00, va avea loc Adunarea Generală a Federației, cu ordinea de zi prevăzută de Statut. Cu ocazia acestei Adunări Generale, vom organiza și o Adunare Generală de alegeri, pentru președintele FRF și pentru membrii de Comitet Executiv.

Cu siguranță voi candida. Cred însă că funcția de președinte nu mai e atât de râvnită ca în trecut.

Ai nevoie de o capacitate de a alinia obiectivele fotbalului profesionist cu cel amator și să le menții permanent în echilibru și să propui o viziune clară și coerentă de dezvoltare.

În același timp, trebuie să ai și o reputație foarte bună în piață, ca să te asiguri că menții an de an veniturile Federației la un nivel foarte înalt. De fiecare dată când vin în fața dumneavoastră și vă prezint inițiative și proiecte noi, fie un lot național intermediar sau o nouă competiție, toate aceste proiecte necesită resurse financiare.

Nu am un obiectiv în unanimități, dar ce aș vrea să înțelegeți este un lucru pe care-l vedem și la nivel internațional. Și fac parte din toate jocurile, atât la nivel european, cât și la nivel internațional.

Când vedem o unanimitate, nu trebuie să plecăm de la premisa că toți membrii sunt susținători. De obicei, dacă ai opoziție de sub 10%, atunci nu o să ai niciodată un opozant. Dar când o altă viziune a fotbalului reușește să stârnească un interes mult mai mare, atunci cu siguranță apar și alți candidați.

Dacă vom vedea în 18 martie unanimitate, să nu credeți că asta ne dorim ca Federație.

Știm foarte bine că acum ne bazăm pe o susținere de 80-90% în rândul membrilor afiliați, știm și că avem anumite divergențe cu alte cluburi, fie de viziune, fie pentru că sunt câțiva membri care și-ar dori să pună în pericol integritatea competiției. Pentru mine, ca Federație, sunt lucruri care nu se pot negocia”, a spus Burleanu, în cadrul unei conferințe de presă.

Răzvan Burleanu: „Sunt convins că voi câștiga”

Invitat în episodul 2 al podcastului TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, Răvan Burleanu anunțase în premieră că va candida pentru un nou mandat la șefia FRF.

  • În 2014, Burleanu a câștigat în fața lui Vasile Avram: 113-58 voturi
  • În 2018 a câștigat vs Lupescu: 168-78
  • ⁠În 2022 a fost singurul candidat, a fost vot deschis (la vedere) și a fost ales în unanimitate

