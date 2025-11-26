Salah, pus la zid  Jamie Carragher,   dezamăgit: „Îl aud vorbind doar când este ales omul meciului sau vrea un nou contract”

Jamie Carragher (47 de ani), jucător cu peste 700 de meciuri pentru Liverpool, îi cere explicații lui Mohamed Salah (33 de ani) pentru forma slabă a echipei.

„Cormoranii” vin după eșecul drastic suferit cu Nottingham Forest, 0-3, în etapa #12 din Premier League.

După înfrângerea de sâmbătă cu Nottingham Forest, Virgil van Dijk, căpitanul lui Liverpool, a fost cel care a vorbit cu presa despre rezultatul slab al echipei antrenate de Arne Slot.

Jamie Carragher e de părere că fundașul își asumă mereu responsabilitatea după rezultatele slabe și le cere și altor jucători să facă același lucru, în special lui Salah.

Jamie Carragher: „Îl aud pe Salah vorbind doar când este ales omul meciului”

Legenda lui Liverpool l-a certat pe Salah:

„După meciul cu Forest, Virgil van Dijk a ieșit în față și a vorbit, așa cum ar trebui să facă în calitate de căpitan.

În urma tuturor acestor înfrângeri ale lui Liverpool, Van Dijk este întotdeauna cel care iese în față și vorbește. Căpitanul ar trebui să facă asta, dar ar trebui să existe și alți jucători în vestiar care să vorbească în numele clubului.

Acum un an, în acest weekend, Mohamed Salah nu s-a sfiit să vorbească despre propria situație și despre faptul că clubul nu îi oferea un contract. Îl aud pe Salah vorbind doar când este ales omul meciului sau când are nevoie de un nou contract.

Mi-ar plăcea să-l văd pe Salah ca fiind unul dintre liderii și legendele lui Liverpool, ieșind în față și vorbind în numele echipei”, a declarat luni Jamie Carragher la la Monday Night Football, citat de skysports.com.

Despre evoluțiile slabe ale lui Salah a vorbit și Wayne Rooney, fostul mare jucător al lui Manchester United.

„Dacă aș fi Slot, aș încerca să iau o decizie importantă, doar pentru a avea un impact asupra restului echipei. Salah nu îi ajută în defensivă.

Dacă ești unul dintre jucătorii pe care i-au transferat și ești pe bancă și îl vezi că nu aleargă și, repet, el este o legendă a clubului și a făcut multe pentru club, dar dacă ești pe bancă, ce mesaj îți transmite asta?”, a spus Ronney, conform sursei citate.

5 goluri în 17 meciuri a reușit Mohamed Salah pentru Liverpool, în toate competițiile

Jamie Carragher: „Nu cred că Slot va fi demis”

Întrebat dacă Arne Slot ar putea fi demis de Liverpool după toate acestea rezultate slabe, Jamie Carragher a spus:

„Nu, nu cred că se va întâmpla asta în acest sezon. Dar trebuie să spun că unii dintre cei cu care am vorbit după meciul cu Forest: fani, prieteni, familie, și modul în care au vorbit despre Slot m-au șocat puțin.

Există un respect enorm pentru ceea ce a făcut în sezonul trecut. Să câștigi titlul în primul sezon este ceva destul de special. Dar am senzația că el nu se bucură de dragostea și sprijinul necondiționat de care s-a bucurat întotdeauna Jurgen Klopp.

Klopp a avut momente dificile. La un moment dat, a pierdut șase meciuri consecutive la Anfield.

Dar în niciun moment nu am simțit că se discuta despre poziția lui Jurgen Klopp în felul în care s-a discutat despre poziția lui Arne Slot în weekend.

Pentru mine, nu ar trebui să se discute și nici să se gândească la faptul că acest antrenor ar putea rămâne fără slujbă în acest sezon”, a mai declarat Jamie Carragher.

În acest moment, Liverpool se află pe locul 12 în Premier League, cu doar 18 puncte obținute după 12 partide disputate.

Pentru „cormorani” urmează partida din Liga Campionilor de miercuri cu PSV, de la ora 22:00. Meciul va fi transmis în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 3 și Prima Sport 4

737 de meciuri a jucat Jamie Carragher pentru Liverpool

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport