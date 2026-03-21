Focusul principal la Dinamo Pe ce se concentrează „câinii”, după 5 eșecuri consecutive: „Asta e problema cea mai mare”

Dinamo a ajuns la 5 înfrângeri consecutive în campionat și își complică situația

Obiectivul clubului în acest sezon este de a juca în cupele europene la vară

Președintele Andrei Nicolescu pune seria negativă pe seama ghinionului din anumite meciuri, a arbitrajului din Giulești și a lipsei unui atacat veritabil.

Andrei Nicolescu: „Nu văd niciun meci în care să fi fost dominați clar”

„Nu e bine (n.r. legat de situația de la Dinamo), pentru rezultate. Dacă iau fiecare meci în parte, în afară de fapt că n-am fost inspirați, nu știu ce aș putea reproșa.

Nu văd niciun meci în care să fi fost dominați clar. Cu Rapid, în primul meci, am avut destul de mult ghinion. Cu FC Argeș, dacă înscriam din alea 2-3 ocazii mari, altfel se juca meciul. În Giulești nu vreau să-mi aduc aminte, ce să mai zic?

A doua repriză cu Craiova... nici nu-mi dau seama, e o premieră și pentru noi, o echipă atât de puternică să se așeze atât de jos, să-ți blocheze tot... Am numărat, sunt 30 de degajări în repriza a doua ale portarului Craiovei, ceea ce spune foarte mult despre cum s-au poziționat.

N-am jucat niciodată cu o echipă de sus (n.r. din clasament) care să se blocheze atât de jos.

Noi am încercat să jucăm pe ce competențe avem noi, Kopic a încercat să pună în evidență calitățile jucătorilor. Dacă aveam un vârf de careu puteam... Am avut centrări la care n-a venit nimeni în careu, dacă aveam un vârf, poate arătam altceva. Dar ăsta e momentul”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

Nicolescu: „Mai sunt 2 meciuri pentru un obiectiv, Cupa României”

Conducătorul „câinilor” a vorbit și despre obiectivul echipei în acest sezon, să se califice în cupele europene.

Acesta poate fi obținut fie prin câștigarea Cupei României, acolo unde Dinamo joacă peste o lună în semifinale cu U Craiova, într-o singură manșă, pe teren propriu, sau prin terminarea pe locurile 1-4 în campionat.

„Cupa României e focusul principal, am spus, e un drum mai ușor, mai rapid spre Europa. Mai sunt 2 meciuri pentru un obiectiv.

Dar apropo și de cum se joacă meciurile, fac o comparație, CFR cu noi și CFR cu Rapid, cu noi au dat 2 goluri din execuții extraordinare și au avut o ocazie în repriza a doua, cu Rapid au avut 3 bare și alte ocazii.

Și la meciurile astea, diferența e foarte mică, eu o simt. Se joacă pe niște momente. Dacă nu înscria CFR și înscria Cîrjan, se juca altfel. Dar noi nu înscriem, asta e problema cea mare” , a mai declarat Andrei Nicolescu.

Cum pot ajunge echipele din România în competițiile UEFA

În România, un club poate accede în cupele europene prin mai multe căi.

Primele trei echipe clasate la finalul play-off-ului Superligii primesc locuri pentru cupele europene, astfel:

Locul 1: Acces în turul 1 preliminar al UEFA Champions League.

Acces în turul 1 preliminar al UEFA Champions League. Locul 2: Calificare în turul 2 preliminar al UEFA Conference League.

Calificare în turul 2 preliminar al UEFA Conference League. Locul 3: Participare la un baraj împotriva câștigătoarei duelului dintre locurile 1 și 2 din play-out, pentru un loc în preliminariile UEFA Conference League.

Locul 4 poate avea șansa şi el şansa de a juca în Europa dacă echipa câștigătoare a Cupei României este deja calificată în cupele europene prin clasamentul din play-off.

De asemenea, echipa care câștigă Cupa României obține calificarea în turul 2 preliminar al UEFA Europa League.

Echipele clasate pe locurile 7 și 8 în play-out dispută un meci de baraj. Câștigătoarea acestui meci joacă apoi un alt baraj împotriva echipei clasate pe locul 3 sau 4 în play-off, pentru un loc în preliminariile UEFA Conference League.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport