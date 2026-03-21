„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații  la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
Ianis Zicu/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 21.03.2026, ora 20:38
  • CSIKSZEREDA - FARUL 1-1. Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul „marinarilor”, a pus tunurile pe arbitraj, după remiza din play-out.

Zicu a afirmat că încă de dinaintea meciului și-a dat seama că arbitrajul va fi în defavoarea echipei sale. Tehnicianul Farului nu a vrut să intre în detalii.

Citește și
Citește mai mult
CSIKSZEREDA - FARUL 1-1. Ianis Zicu: „Am văzut un semn și am zis că va fi arbitrajul așa”

„Am voie să vorbesc despre arbitraj? Nu știu. După 12 noaptea am voie să vorbesc? Până la cât am voie să vorbesc de arbitraj sau nu? Cât este ceasul, 8? Steluță roșie? Să nu vorbesc acum. Încă sunt copiii, nu au voie, acordul părinților.

Cred că maniera a fost ciudată. Foarte multe galbene primite doar de noi. Adversarul a primit unul în minutul 95.

O explicație din punctul meu de vedere puerilă a arbitrului când au bătut un ofsaid la 20 de metri distanță, când mi-a dat mie galben, mi-a spus că «dacă l-ar întoarce am pierde timp și să jucăm mai repede».

Eu am știut semnul de astăzi, l-am văzut. Am văzut eu ceva și am zis că o să fie arbitrajul așa. Le-am spus alor mei, ei știu. Nu vreau să spun. Pur și simplu am văzut eu, am fost vizionar.

Noi putem să facem discuții despre arbitraj pentru că am fost dezavantajați grav. La Pitești (n.r. 0-1 cu FC Argeș) al doilea galben și roșu, acasă cu CFR (1-2), poate un penalty din două. Și maniera în ultimele jocuri, nu a fost imparțială, să spun așa.

Nu știu dacă are cineva ceva cu noi. Am jucat și eu fotbal atâția ani și pot să-mi spun o părere. Așteptăm și noi 5% gazdele”, a declarat Ianis Zicu la Digi Sport.

Brigada de arbitri din Csikszereda - Farul:

  • Arbitru: Rareș Vidican
  • Asistenți: Ferencz Tunyogi și Ioan Corb
  • Arbitru VAR: Sorin Costreie
  • Asistent VAR: Valentin Porumbel

Ianis Zicu: „Nu e nimic terminat”

Referitor la meciul de la Miercurea Ciuc, Ianis Zicu a spus:

„Am făcut un joc mai bun, am avut momente mult mai bune, am avut un alt fel de spirit.

Supărare, normal că există, dar trebuie să fim foarte bine mental, pentru că până la urmă în acest play-out am pornit cu trei puncte diferență față de locul de baraj. Acum avem șapte în două etape și trebuie să mergem cu încredere și să luptăm pentru ce ne-am propus.

Țin să fericit ambele echipe pentru că au luptat și au încercat să câștige jocul acesta. Lupta este strânsă în continuare, nu e nimic terminat și mergem cu încredere înainte”

Clasamentul în play-out

LocEchipaMeciuriPuncte
7FCSB227
8UTA Arad225*
9Botoșani124
10Farul223*
11Oțelul121*
12Csikszereda220
13Petrolul216
14Unirea Slobozia113*
15Hermannstadt112*
16Metaloglobus210

*️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

Superliga
20:03
Citește mai mult
Superliga
19:23
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

farul constanta Ianis Zicu arbitraj csikszereda superliga
Știrile zilei din sport
Superliga
21.03
Citește mai mult
Superliga
21.03
Citește mai mult
Nationala
21.03
Citește mai mult
Nationala
21.03
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:55
13:58
13:19
12:50
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Superliga
21.03
Citește mai mult
Superliga
21.03
Citește mai mult
Superliga
21.03
Citește mai mult
B365
21.03
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 45 rapid 29 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
22.03

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share