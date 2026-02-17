Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”

Lucrările de demolare a stadionului „Ștefan cel Mare” au întâmpinat dificultăți.

Lojile de la tribuna oficială sunt momentan blocate din punct de vedere juridic.

Tribuna a doua și Peluza Cătălin Hîldan au fost deja dărâmate, iar acum buldozerele au ajuns la tribuna oficială.

Lojile de la tribuna oficială opresc temporar lucrările la stadionul Dinamo

Pe latura dinspre Calea Floreasca, unde proiectul noului stadion prevede o poartă de acces pietonal spre viitoarea tribună a doua, apar două construcții ridicate în 2006: extensia lojilor oficiale.

Acestea aparțin Asociației Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo (ACS FC Dinamo), cunoscută de fani și sub numele „Dinamo Badea”, conform prosport.ro.

Din cauza procedurii de faliment în care se află ACS FC Dinamo, demolarea acestor loji necesită o procedură specială.

Clubul Sportiv Dinamo trebuie să notifice lichidatorul judiciar înainte ca structurile metalice să fie demontate, pentru a fi depozitate și valorificate corespunzător.

„În acest moment, judiciar vorbind, acele bunuri ale asociației nu reprezintă fier vechi. Noi trebuie să întrebăm creditorii, dacă ei spun să se valorifice la fier vechi, atunci așa o să facem.

La zi, figurează ca fiind construcții metalice. E adevărat că ele se află pe terenul Clubul Sportiv Dinamo și, înainte de a începe lucrările de demolare, am deschis subiectul cu cei de la CS.

Acum ne așteptam să fim notificați, dacă s-au apucat deja să taie… e posibil să nască niște implicații”, a declarat reprezentantul lichidatorului Phoenix Omega, Andrei Mureșan, conform sursei citate.

1.158 de locuri în plus vor fi construite în plus pentru fani. Arena, inițial proiectată cu 25.059 locuri conform studiului de fezabilitate, va ajunge, potrivit Proiectului Tehnic și Documentației pentru Autorizația de Construire, la 26.217 locuri. Capacitatea finală poate suferi ajustări până la terminarea construcției

Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

