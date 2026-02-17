Probleme cu demolarea Detaliul care oprește temporar lucrările la Stadionul Dinamo: „Trebuie să întrebăm creditorii”

- Lucrările de demolare a stadionului „Ștefan cel Mare” au întâmpinat dificultăți.
- Lojile de la tribuna oficială sunt momentan blocate din punct de vedere juridic.
Tribuna a doua și Peluza Cătălin Hîldan au fost deja dărâmate, iar acum buldozerele au ajuns la tribuna oficială.
Lojile de la tribuna oficială opresc temporar lucrările la stadionul Dinamo
Pe latura dinspre Calea Floreasca, unde proiectul noului stadion prevede o poartă de acces pietonal spre viitoarea tribună a doua, apar două construcții ridicate în 2006: extensia lojilor oficiale.
Acestea aparțin Asociației Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo (ACS FC Dinamo), cunoscută de fani și sub numele „Dinamo Badea”, conform prosport.ro.
Din cauza procedurii de faliment în care se află ACS FC Dinamo, demolarea acestor loji necesită o procedură specială.
Galerie foto (21 imagini)
Clubul Sportiv Dinamo trebuie să notifice lichidatorul judiciar înainte ca structurile metalice să fie demontate, pentru a fi depozitate și valorificate corespunzător.
„În acest moment, judiciar vorbind, acele bunuri ale asociației nu reprezintă fier vechi. Noi trebuie să întrebăm creditorii, dacă ei spun să se valorifice la fier vechi, atunci așa o să facem.
La zi, figurează ca fiind construcții metalice. E adevărat că ele se află pe terenul Clubul Sportiv Dinamo și, înainte de a începe lucrările de demolare, am deschis subiectul cu cei de la CS.
Acum ne așteptam să fim notificați, dacă s-au apucat deja să taie… e posibil să nască niște implicații”, a declarat reprezentantul lichidatorului Phoenix Omega, Andrei Mureșan, conform sursei citate.
Facilitățile noului stadion „Dinamo”, de 117 milioane de euro
Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.
Stadionul va fi dotat cu:
- spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
- o boxă generoasă pentru presă
- spații pentru spectatorii cu dizabilități
- spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
- propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
- tribune acoperite integral.