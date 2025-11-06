Ce le-a cerut Chivu Ce s-a întâmplat în vestiarul lui Inter, după victoria din Liga Campionilor în fața celor de la Kairat Almaty

Inter - Kairat Almaty 2-1. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul formației italiene, a avut o discuție cu jucătorii săi imediat după partida din runda #4 din Liga Campionilor.

Tehnicianul român a fost nemulțumit de jocul echipei sale și le-a cerut fotbaliștilor să-și ridice nivelul de concentrare.

Inter nu a jucat foarte bine în ultimele două meciuri. În duelul cu Verona de duminică, scor 2-1, „nerazzurrii” au obținut victoria abia în minutul 90+3, după un autogol.

Jocul Interului a avut de suferit și miercuri, în Liga Campionilor, împotriva lui Kairat Almaty. În repriza secundă, echipa kazahă a marcat golul egalizator, dar partida a fost câștigată de echipa lui Chivu cu scorul de 2-1.

Inter - Kairat Almaty 2-1 . Cristi Chivu, nemulțumit de prestația jucătorilor săi

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a avut o discuție cu jucătorii săi, imediat după partida cu Kairat.

Conform Gazzetta dello Sport, românul le-a cerut jucătorilor să se concentreze mai mult și să abordeze meciurile cu mai puțină superficialitate.

În plus, Chivu a mai precizat că ei trebuie să fie atenți la detalii și să nu mai subestimeze adversarii.

Carlos Augusto, marcatorul golului victoriei din meciul cu Kairat, dar și Federico Dimarco au recunoscut că au subestimat formația kazahă.

După discuția avută cu jucătorii săi, Cristi Chivu a declarat la conferința de presă:

„ Eu trebuie să muncesc, nu băieții. Trebuie să o fac pentru a găsi cuvintele potrivite și a crește nivelul de atenție. Îmi asum această responsabilitate ”, a spus Cristi Chivu, potrivit gazzetta.it.

Chiar înainte de pauză, în minutul 45, Lautaro Martinez a deschis scorul în partida din Liga Campionilor.

Kairat nu a renunțat și a restabilit egalitatea în minutul 55, grație reușitei lui Arad.

Inter a intrat din nou în avantaj în minutul 67, după golul marcat de Carlos Augusto, care a stabilit încă de atunci scorul final: 2-1.

Echipa antrenată de Cristi Chivu ocupă locul al treilea în faza principală din Liga Campionilor, cu 12 puncte obținute în urma celor patru meciuri disputate.

Pentru Inter urmează meciul de duminică cu Lazio, de la ora 21:45, din cadrul etapei 11 din Serie A.

