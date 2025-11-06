Liga 1 versus Liga Campionilor Cum arată raportul audiențelor TV între meciurile tari din UCL și cele din campionatul intern

În ultima săptămână, Liga 1 și Champions League au propus derby-uri și meciuri extrem de spectaculoase.

Care a fost raportul ratingurilor televiziunilor în duelul Craiova - Rapid 2-2 versus Club Brugge - Barcelona 3-3 sau U Cluj - FCSB vs Real - Liverpool.

Meciul cel mai vizionat din actualul sezon al Ligii 1 a avut o audiență de aproape 3 ori mai mare decât șocul Champions League.

Drepturile TV ale Champions League și Liga 1 sunt deținute de aceleași posturi TV: Digi Sport și Prima Sport.

Champions League a debutat oficial în acest sezon odată cu startul meciurilor din play-off, a doua jumătate a lunii august. Tot de atunci s-a dat și startul marilor meciuri din Liga 1. Pe 17 august s-a jucat Rapid - FCSB 2-2.

Liga 1 vs. Liga Campionilor

Care e raportul audiențelor TV în disputa celor mai importante meciuri, toate cele difuzate pe canalele principale ale celor două posturi?

Ultima săptămână a conținut partide de mare nivel, atât din perspectiva unor derby-uri de tradiție, cât și a unor confruntări extrem de spectaculoase, cu răsturnări de scor și goluri multe marcate.

Diferența dintre aceste meciuri e dată de ora de start a jocurilor. La cele din campionatul intern e 20:30, la cele din UCL e ceva mai târziu, 22:00.

Partidele de marți și miercuri, din UCL, au făcut un rating bun, cumulat pentru cele două televiziuni. Un rating care e peste cel al jocurilor în care nu sunt implicate în Liga 1 echipe precum FCSB, Dinamo, Rapid.

Liverpool - Real Madrid 1-0 a avut un rating de 2,4% și o cotă de piață de 10,1%

Club Brugge - Barcelona 3-3 a avut rating de 2% și un share de 8,5%

Datele sunt pe publicul cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național. Practic unu din zece televizoare deschise în România, marți seară, în intervalul 22:00 - 00:00, a fost pe meciul Liverpool - Real Madrid.

Șocul de pe Anfield a fost mult sub audiența derby-ului Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Acesta a atins 4,5 rating, aproape dublu decât duelul arbitrat în Anglia de Istvan Kovacs.

Aproape aceeași audiență cu meciul de pe Oblemenco a avut și jocul U Cluj - FCSB 0-2 (4,4%).

În schimb, Liverpool - Real a fost aproape egal cu Dinamo - CFR (2,5%).

Din perspectiva cotei de piață, U Cluj - FCSB a avut cu peste 50% mai mult decât Liverpool - Real, în condițiile în care pe intervalul orar al meciului de Liga 1 e mai greu de realizat o cotă de piață mare, fiindcă sunt mai multe televizoare pornite.

Liverpool - Real se plasează chiar la distanță și mai mare de meciul de Liga 1 din acest sezon care a generat cea mai mare audiență.

Rapid - FCSB 2-2, de la jumătatea lunii august, a avut 6,7% rating, de peste 2,7 ori mai mare decât confruntarea de pe Anfield.

8,7% e ratingul meciului de Liga 1 cu cea mai mare audiență, dintre toate cele disputate în acest an 2025: FCSB - Dinamo 2-1

6,7% a fost audiența finalei Champions League din sezonul trecut, PSG - Inter 5-0

