Liga 1 versus Liga Campionilor Cum arată raportul audiențelor TV între meciurile tari din UCL și cele din campionatul intern

- În ultima săptămână, Liga 1 și Champions League au propus derby-uri și meciuri extrem de spectaculoase.
- Care a fost raportul ratingurilor televiziunilor în duelul Craiova - Rapid 2-2 versus Club Brugge - Barcelona 3-3 sau U Cluj - FCSB vs Real - Liverpool.
- Meciul cel mai vizionat din actualul sezon al Ligii 1 a avut o audiență de aproape 3 ori mai mare decât șocul Champions League.
Drepturile TV ale Champions League și Liga 1 sunt deținute de aceleași posturi TV: Digi Sport și Prima Sport.
Champions League a debutat oficial în acest sezon odată cu startul meciurilor din play-off, a doua jumătate a lunii august. Tot de atunci s-a dat și startul marilor meciuri din Liga 1. Pe 17 august s-a jucat Rapid - FCSB 2-2.
Liga 1 vs. Liga Campionilor
Care e raportul audiențelor TV în disputa celor mai importante meciuri, toate cele difuzate pe canalele principale ale celor două posturi?
Ultima săptămână a conținut partide de mare nivel, atât din perspectiva unor derby-uri de tradiție, cât și a unor confruntări extrem de spectaculoase, cu răsturnări de scor și goluri multe marcate.
- Vineri, în Liga 1: Dinamo - CFR 2-1, cu ambele goluri ale gazdelor marcate în finalul meciului
- Sâmbătă, în Liga 1: U Cluj - FCSB 0-2
- Duminică, în Liga 1: Craiova - Rapid 2-2, cu gazdele egalând la ultima fază, dintr-un penalty dictat după intervenția VAR
- Marți, în Champions League: Liverpool - Real Madrid 1-0
- Miercuri, în Champions League: Club Brugge - Barcelona 3-3, probabil cel mai spectaculos meci din actuala ediție a Ligii
Diferența dintre aceste meciuri e dată de ora de start a jocurilor. La cele din campionatul intern e 20:30, la cele din UCL e ceva mai târziu, 22:00.
Partidele de marți și miercuri, din UCL, au făcut un rating bun, cumulat pentru cele două televiziuni. Un rating care e peste cel al jocurilor în care nu sunt implicate în Liga 1 echipe precum FCSB, Dinamo, Rapid.
- Liverpool - Real Madrid 1-0 a avut un rating de 2,4% și o cotă de piață de 10,1%
- Club Brugge - Barcelona 3-3 a avut rating de 2% și un share de 8,5%
Datele sunt pe publicul cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național. Practic unu din zece televizoare deschise în România, marți seară, în intervalul 22:00 - 00:00, a fost pe meciul Liverpool - Real Madrid.
Șocul de pe Anfield a fost mult sub audiența derby-ului Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Acesta a atins 4,5 rating, aproape dublu decât duelul arbitrat în Anglia de Istvan Kovacs.
Aproape aceeași audiență cu meciul de pe Oblemenco a avut și jocul U Cluj - FCSB 0-2 (4,4%).
În schimb, Liverpool - Real a fost aproape egal cu Dinamo - CFR (2,5%).
Din perspectiva cotei de piață, U Cluj - FCSB a avut cu peste 50% mai mult decât Liverpool - Real, în condițiile în care pe intervalul orar al meciului de Liga 1 e mai greu de realizat o cotă de piață mare, fiindcă sunt mai multe televizoare pornite.
Liverpool - Real se plasează chiar la distanță și mai mare de meciul de Liga 1 din acest sezon care a generat cea mai mare audiență.
Rapid - FCSB 2-2, de la jumătatea lunii august, a avut 6,7% rating, de peste 2,7 ori mai mare decât confruntarea de pe Anfield.