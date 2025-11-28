Dinamo contraatacă „Câinii” au reacționat rapid după ce Oțelul i-a acuzat că folosesc „metode securiste” » Echipele au ajuns la un compromis
Suporteri Oțelul Galați FOTO: SportPictures
Superliga

Dinamo contraatacă „Câinii” au reacționat rapid după ce Oțelul i-a acuzat că folosesc „metode securiste” » Echipele au ajuns la un compromis

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 28.11.2025, ora 21:35
alt-text Actualizat: 28.11.2025, ora 21:35
  • Dinamo București a răspuns acuzațiilor de discriminare lansate de Oțelul Galați cu privire la criteriile de acces în galeria oaspeților la meciul direct, de sâmbătă, din etapa #18 a Ligii 1, de pe Arena Națională.
  • „Câinii roșii” doresc să evite posibilele incidente violente, întrucât suporterii unei alte echipe s-ar putea infiltra în sectorul dedicat oaspeților.
  • Oțelul a obținut acordul pentru ca fanii de pretutindeni să asiste la meci, după ce gălățenii și-au asumat responsabilitatea pentru comportamentul propriilor suporteri.

Meciul Dinamo București - Oțelul Galați va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Dinamo răspunde acuzațiilor lansate de Oțelul Galați: „Orice neînțelegere poate fi depășită”

După ce gălățenii au acuzat echipa gazdă că a decis să condiționeze accesul suporterilor oaspeți de domiciliul înscris în actul de identitate, clubul din „Ștefan cel Mare” a dat asigurări că îi așteaptă pe fanii gălățeni la meci.

„În urma informațiilor apărute în spațiul public, clubul Dinamo dorește să facă următoarele precizări.

Clubul Dinamo a avut, are și va avea porțile stadionului deschise atât pentru propriii suporteri, cât și pentru suporterii echipelor oaspete, care își susțin echipa din sectorul destinat acestora”, se arată în comunicatul emis de Dinamo București, pe Facebook.

„Câinii roșii” au amintit de incidentele violente de la meciul cu UTA Arad, din sezonul 2023-2024, când suporterii „Bătrânei Doamne” au venit însoțiți de galeria înfrățită de la CSA Steaua.

„Reamintim faptul că, în primăvara anului 2024, la meciul disputat pe teren propriu împotriva echipei UTA Arad, au existat incidente în debutul partidei, incidente care au implicat și alte persoane decât suporterii celor două cluburi. În urma acelor evenimente, Dinamo a fost sancționată sever, primind o suspendare de 8 etape fără spectatori pe teren propriu.

Ulterior, pe durata întregului sezon 2024–2025, clubul nostru s-a aflat sub observație, existând permanent riscul unei noi penalizări în cazul unor incidente de gravitate comparabilă, indiferent de proveniența acestora. În acest context, responsabilitatea comună și atenția acordată siguranței devin cu atât mai importante”.

Totuși, Dinamo a anunțat că cele două cluburi au ajuns la un acord pentru a oferi acces tuturor fanilor gălățeni, indiferent de adresa de domiciliu, după ce Oțelul și-a asumat responsabilitatea pentru comportamentul fanilor, din timpul partidei.

„Credem cu tărie că orice neînțelegere poate fi depășită prin dialog deschis și constructiv. Evitarea unor formulări care pot fi interpretate ca lipsite de fair-play reprezintă un pas necesar pentru menținerea unui climat de colaborare între cluburi și pentru identificarea celor mai bune soluții în beneficiul tuturor părților implicate.

Respectul reciproc este esențial, iar suporterii, indiferent de echipa pe care o susțin, trebuie să beneficieze de condiții adecvate în ceea ce privește accesul în stadion și serviciile disponibile, inclusiv existența unor puncte de vânzare funcționale.

Din păcate, astfel de condiții nu sunt întotdeauna asigurate pe toate stadioanele, iar la meciul tur suporterii noștri au întâmpinat dificultăți în a achiziționa apă pe durata partidei, în condiții de temperatură ridicată.

În final, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții clubului Oțelul Galați, aceștia și-au exprimat disponibilitatea de a-și asuma responsabilitatea privind gestionarea suporterilor din sectorul oaspete, unde pe lângă susținătorii clubului Oțelul există posibilitatea de a fi prezenți și suporteri ai echipei Petrolul Ploiești și a eventualelor incidente ce ar putea apărea în acel sector.

În consecință, clubul Dinamo nu va impune condiții suplimentare pentru achiziționarea biletelor în sectorul oaspete la meciul de mâine seară, în spiritul unei colaborări corecte și al respectului reciproc”.

Oțelul a apelat la CNCD

Scandalul a luat amploare după ce clubul din Galați a transmis un comunicat în care a condamnat inițiativa dinamoviștilor de a oferi acces în sectorul oaspeților doar persoanelor cu domiciliul stabil în județul Galați, catalogând decizia ca fiind una „securistă”.

Oficialii celor de la Oțelul au considerat gestul ca fiind discriminatoriu pentru suporterii echipei care locuiesc în alte județe și au anunțat că au depus plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

otelul galati dinamo bucuresti petrolul ploiesti suporteri comunicat
