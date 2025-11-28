„Metode securiste!” Oțelul, acuzații grave înainte de meciul cu „câinii”: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur!”
Oțelul - Dinamo FOTO Sport Pictures
Superliga

„Metode securiste!” Oțelul, acuzații grave înainte de meciul cu „câinii”: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur!”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 28.11.2025, ora 18:35
alt-text Actualizat: 28.11.2025, ora 20:37
  • Scandal uriaș înainte de meciul Dinamo - Oțelul din etapa #18 a Ligii 1. Gălățenii acuză echipa gazdă că a decis să condiționeze accesul suporterilor oaspeți de domiciliul înscris în actul de identitate.
  • Clubul de la malul Dunării a anunțat că a depus inclusiv plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Meciul Dinamo - Oțelul se va disputa sâmbătă, începând cu ora 20:45, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Lucescu, decizie surprinzătoare Selecționerul i-a anunțat pe șefii FRF că nu merge la tragerea la sorți , de la Washington, pentru grupele CM. Ce motiv a invocat
Citește și
Lucescu, decizie surprinzătoare Selecționerul i-a anunțat pe șefii FRF că nu merge la tragerea la sorți, de la Washington, pentru grupele CM. Ce motiv a invocat
Citește mai mult
Lucescu, decizie surprinzătoare Selecționerul i-a anunțat pe șefii FRF că nu merge la tragerea la sorți , de la Washington, pentru grupele CM. Ce motiv a invocat

Oțelul: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur”

Cu o zi înainte de meciul de pe Arena Națională, Oțelul a criticat dur decizia „câinilor” de a condiționa accesul fanilor gălățeni de adresa din buletin, considerând că este o „practică abuzivă, discriminatorie și profund nejustificată”.

„SC Oțelul Galați condamnă decizia clubului Dinamo București, prin care accesul suporterilor noștri în sectorul oaspete al Arenei Naționale este condiționat de domiciliul înscris în actul de identitate.

Această măsură reprezintă o practică abuzivă, discriminatorie și profund nejustificată, incompatibilă cu normele și spiritul fotbalului modern. Filtrarea spectatorilor pe criteriul domiciliului amintește mai degrabă de metode administrative securiste, nicidecum de procedurile unei organizații sportive din anul 2025.

Situația este cu atât mai gravă cu cât același tip de restricție a fost aplicat și la meciul precedent disputat de echipa noastră la București, ceea ce arată un tipar de comportament îngrijorător față de suporterii Oțelului Galați.

Din păcate, prin astfel de decizii, Dinamo demonstrează din nou că nu se poate desprinde de propriul trecut obscur și continuă să repete aceleași metehne și atitudini opace, care nu își mai au locul într-un fotbal profesionist. În loc să adopte standarde moderne, se revin la reflexe vechi, care pun bariere artificiale și tensionează inutil atmosfera sportivă.

Prin această decizie, suporterii echipei noastre, fie că locuiesc în alte județe, sunt excluși arbitrar, deși apartenența la Oțelul nu este definită de o adresă din buletin, ci de loialitate și pasiune.

În fața acestor abuzuri repetate, SC Oțelul Galați a întreprins toate demersurile legale și regulamentare necesare: sesizări oficiale către FRF și LPF, plângere depusă la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), solicitând investigarea de urgență a acestor practici și luarea măsurilor care se impun.

Totodată, solicităm ridicarea de urgență a acestei dispoziții discriminatorii. În caz contrar, clubul Dinamo București își va asuma consecințele legale și regulamentare pe care instituțiile competente le vor dispune.

Facem un apel ferm către toți suporterii Oțelului Galați: veniți la meci, susțineți echipa, indiferent de domiciliul pe care îl aveți! Oțelul este o familie unită, iar nicio măsură abuzivă nu va reuși să ne divizeze.

SC Oțelul Galați rămâne ferm alături de toți suporterii săi, indiferent de orașul, județul sau țara în care locuiesc. Nu vom accepta nicio măsură care încearcă să ne intimideze sau marginalizeze familia roș-alb-albastră.

Oțelul este o comunitate unită. Iar această comunitate nu poate fi împărțită după niciun criteriu discriminator”, se arată în comunicatul emis de Oțelul Galați, pe site-ul oficial.

De ce a apelat Dinamo la „metoda securistă”

Potrivit unui document publicat de gsp.ro, Dinamo a trimis o informare către clubul din Galați în care precizează că „accesul în Sectorul 380 (sector alocat oaspeților) se va realiza condiționat de verificarea documentului de identitate de către personalul Jandarmeriei înainte de înmânarea biletului printat. Domiciliul înscris în acesta trebuie să fie, în mod obligatoriu, pe raza județului Galați. Persoanele care nu îndeplinesc această condiție nu vor avea acces în sector”.

Prin această metodă de filtrare, Dinamo ar dori să prevină infiltrarea galeriei Petrolului printre suporterii Oțelului, cele două galerii fiind înfrățite.

Citește și

Van Dijk iese în față Criza fără șfârșit de la Liverpool l-a făcut pe căpitan să reacționeze: „Avem nevoie de asta mai mult ca niciodată”
Campionate
14:55
Van Dijk iese în față Criza fără șfârșit de la Liverpool l-a făcut pe căpitan să reacționeze: „Avem nevoie de asta mai mult ca niciodată”
Citește mai mult
Van Dijk iese în față Criza fără șfârșit de la Liverpool l-a făcut pe căpitan să reacționeze: „Avem nevoie de asta mai mult ca niciodată”
FCSB și-a găsit fundaș Mihai Stoica a confirmat prima mutare din iarnă: „Am bătut palma” » Ce jucători mai caută campioana
Superliga
14:20
FCSB și-a găsit fundaș Mihai Stoica a confirmat prima mutare din iarnă: „Am bătut palma” » Ce jucători mai caută campioana
Citește mai mult
FCSB și-a găsit fundaș Mihai Stoica a confirmat prima mutare din iarnă: „Am bătut palma” » Ce jucători mai caută campioana

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
otelul galati dinamo bucuresti liga 1 bilete superliga
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Șoc la Mondialul de handbal Medaliata cu argint din 2019, cu ex-selecționerul României pe bancă, învinsă de Insulele Feroe: „Pierderi de concentrare”
Handbal
11:30
Șoc la Mondialul de handbal Medaliata cu argint din 2019, cu ex-selecționerul României pe bancă, învinsă de Insulele Feroe: „Pierderi de concentrare”
Citește mai mult
Șoc la Mondialul de handbal Medaliata cu argint din 2019, cu ex-selecționerul României pe bancă, învinsă de Insulele Feroe: „Pierderi de concentrare”
„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord” Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu : „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB”
Superliga
10:05
„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord” Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu: „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB”
Citește mai mult
„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord” Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu : „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB”
A pierdut 25 milioane de euro! Gaură imensă pentru un patron din Liga 1: „Îmi era rușine de oameni, eram îngrozit”
Superliga
28.11
A pierdut 25 milioane de euro! Gaură imensă pentru un patron din Liga 1: „Îmi era rușine de oameni, eram îngrozit”
Citește mai mult
A pierdut 25 milioane de euro! Gaură imensă pentru un patron din Liga 1: „Îmi era rușine de oameni, eram îngrozit”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:31
„Nu mai calc pe Giulești cât oi trăi” Marius Șumudică, decizie radicală după momentul trăit la Rapid: „Nu pot să fiu chiar cârpă”
„Nu mai calc pe Giulești cât oi trăi”  Marius Șumudică,  decizie radicală după momentul trăit la Rapid: „Nu pot să fiu chiar cârpă”
11:38
„Cine l-a adus pe Blănuță?” Atacantul, contestat în mijlocul furtunii la Dinamo Kiev: „Cei mai slabi din istorie”
„Cine l-a adus pe Blănuță?” Atacantul, contestat în mijlocul furtunii la Dinamo Kiev: „Cei mai slabi din istorie”
12:12
„Mi-a dat mesaj la 2:30 noaptea” Ce au discutat Kopic și Nicolescu + Detalii despre comportamentul unui jucător: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5”
„Mi-a dat mesaj la 2:30 noaptea” Ce au discutat Kopic și Nicolescu + Detalii despre comportamentul unui jucător: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5”
11:44
Dat afară din primul 11! Staff-ul tehnic al campioanei FCSB cere acceptul lui Becali pentru o măsură radicală
Dat afară din primul 11!  Staff-ul tehnic al campioanei FCSB cere acceptul lui Becali pentru  o măsură radicală
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Top stiri din sport
Cum se pedepsesc scandările anti-PSD Decizia Comisiei de Disciplină a FRF, după ce fanii Chindiei au înjurat partidul condus de Sorin Grindeanu
Liga 2
28.11
Cum se pedepsesc scandările anti-PSD Decizia Comisiei de Disciplină a FRF, după ce fanii Chindiei au înjurat partidul condus de Sorin Grindeanu
Citește mai mult
Cum se pedepsesc scandările anti-PSD Decizia Comisiei de Disciplină a FRF, după ce fanii Chindiei au înjurat partidul condus de Sorin Grindeanu
„Suport la instigare!” Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo a restricționat accesul fanilor Oțelului: „Ei vin pentru a crea ceva urât”
Superliga
28.11
„Suport la instigare!” Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo a restricționat accesul fanilor Oțelului: „Ei vin pentru a crea ceva urât”
Citește mai mult
„Suport la instigare!” Andrei Nicolescu a explicat de ce Dinamo a restricționat accesul fanilor Oțelului: „Ei vin pentru a crea ceva urât”
„Metode securiste!” Oțelul, acuzații grave înainte de meciul cu „câinii”: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur!”
Superliga
28.11
„Metode securiste!” Oțelul, acuzații grave înainte de meciul cu „câinii”: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur!”
Citește mai mult
„Metode securiste!” Oțelul, acuzații grave înainte de meciul cu „câinii”: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur!”
Popovici are un mural uriaș FOTO. Cum arată pictura de 400 de metri pătrați care îl are în centru pe campionul olimpic și unde o poți vedea
Înot
28.11
Popovici are un mural uriaș FOTO. Cum arată pictura de 400 de metri pătrați care îl are în centru pe campionul olimpic și unde o poți vedea
Citește mai mult
Popovici are un mural uriaș FOTO. Cum arată pictura de 400 de metri pătrați care îl are în centru pe campionul olimpic și unde o poți vedea

Echipe/Competiții

fcsb 97 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 30 rapid 10 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 19 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
29.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share