„Metode securiste!” Oțelul, acuzații grave înainte de meciul cu „câinii”: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur!”

Scandal uriaș înainte de meciul Dinamo - Oțelul din etapa #18 a Ligii 1. Gălățenii acuză echipa gazdă că a decis să condiționeze accesul suporterilor oaspeți de domiciliul înscris în actul de identitate.

Clubul de la malul Dunării a anunțat că a depus inclusiv plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Meciul Dinamo - Oțelul se va disputa sâmbătă, începând cu ora 20:45.

Oțelul: „Dinamo nu se poate desprinde de propriul trecut obscur”

Cu o zi înainte de meciul de pe Arena Națională, Oțelul a criticat dur decizia „câinilor” de a condiționa accesul fanilor gălățeni de adresa din buletin, considerând că este o „practică abuzivă, discriminatorie și profund nejustificată”.

„SC Oțelul Galați condamnă decizia clubului Dinamo București, prin care accesul suporterilor noștri în sectorul oaspete al Arenei Naționale este condiționat de domiciliul înscris în actul de identitate.

Această măsură reprezintă o practică abuzivă, discriminatorie și profund nejustificată, incompatibilă cu normele și spiritul fotbalului modern. Filtrarea spectatorilor pe criteriul domiciliului amintește mai degrabă de metode administrative securiste, nicidecum de procedurile unei organizații sportive din anul 2025.

Situația este cu atât mai gravă cu cât același tip de restricție a fost aplicat și la meciul precedent disputat de echipa noastră la București, ceea ce arată un tipar de comportament îngrijorător față de suporterii Oțelului Galați.

Din păcate, prin astfel de decizii, Dinamo demonstrează din nou că nu se poate desprinde de propriul trecut obscur și continuă să repete aceleași metehne și atitudini opace, care nu își mai au locul într-un fotbal profesionist. În loc să adopte standarde moderne, se revin la reflexe vechi, care pun bariere artificiale și tensionează inutil atmosfera sportivă.

Prin această decizie, suporterii echipei noastre, fie că locuiesc în alte județe, sunt excluși arbitrar, deși apartenența la Oțelul nu este definită de o adresă din buletin, ci de loialitate și pasiune.

În fața acestor abuzuri repetate, SC Oțelul Galați a întreprins toate demersurile legale și regulamentare necesare: sesizări oficiale către FRF și LPF, plângere depusă la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) , solicitând investigarea de urgență a acestor practici și luarea măsurilor care se impun.

Totodată, solicităm ridicarea de urgență a acestei dispoziții discriminatorii. În caz contrar, clubul Dinamo București își va asuma consecințele legale și regulamentare pe care instituțiile competente le vor dispune.

Facem un apel ferm către toți suporterii Oțelului Galați: veniți la meci, susțineți echipa, indiferent de domiciliul pe care îl aveți! Oțelul este o familie unită, iar nicio măsură abuzivă nu va reuși să ne divizeze.

SC Oțelul Galați rămâne ferm alături de toți suporterii săi, indiferent de orașul, județul sau țara în care locuiesc. Nu vom accepta nicio măsură care încearcă să ne intimideze sau marginalizeze familia roș-alb-albastră.

Oțelul este o comunitate unită. Iar această comunitate nu poate fi împărțită după niciun criteriu discriminator”, se arată în comunicatul emis de Oțelul Galați, pe site-ul oficial.

De ce a apelat Dinamo la „metoda securistă”

Potrivit unui document publicat de gsp.ro, Dinamo a trimis o informare către clubul din Galați în care precizează că „accesul în Sectorul 380 (sector alocat oaspeților) se va realiza condiționat de verificarea documentului de identitate de către personalul Jandarmeriei înainte de înmânarea biletului printat. Domiciliul înscris în acesta trebuie să fie, în mod obligatoriu, pe raza județului Galați. Persoanele care nu îndeplinesc această condiție nu vor avea acces în sector”.

Prin această metodă de filtrare, Dinamo ar dori să prevină infiltrarea galeriei Petrolului printre suporterii Oțelului, cele două galerii fiind înfrățite.

