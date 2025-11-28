Când revin Dawa și Alibec Mihai Stoica a anunțat ce se întâmplă cu starurile FCSB: „Probabil că atunci va putea juca”
Mihai Stoica
Superliga

Când revin Dawa și Alibec Mihai Stoica a anunțat ce se întâmplă cu starurile FCSB: „Probabil că atunci va putea juca"

George Neagu
Publicat: 28.11.2025, ora 16:57
alt-text Actualizat: 28.11.2025, ora 16:57
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a precizat când vor reveni pe teren Joyskim Dawa (29 de ani) și Denis Alibec (34 de ani).

Alibec s-a operat înainte de partida cu Steaua Roșie, 0-1, din etapa 5 din Europa League și nu a putut face deplasarea la Belgrad.

În ceea ce-l privește pe Joyskim Dawa, fundașul de la FCSB s-a accidentat în luna martie, în timp ce juca pentru naționala țării sale în preliminariile CM 2026.

Mihai Stoica, despre Dawa: „Va fi eligibil pentru a doua parte a sezonului”

Oficialul de la FCSB a anunțat că, cel mai probabil, Joyskim Dawa va reveni în luna ianuarie a anului viitor.

„Ieri (n.r. – joi, 27 noiembrie), medicul nostru, Flavian Arămitu, a discutat cu Dawa. Era un semn de întrebare dacă el va putea juca sau nu miercuri, la Arad (n.r. - cu UTA), în Cupă. Au hotărât de comun acord că nu.

Probabil că Dawa va putea juca doar în ianuarie cu Dinamo Zagreb și cu Fenerbahce. Bineînțeles că va fi trecut și pe lista competiției interne și va fi eligibil pentru a doua parte a sezonului. Pentru cele 9 meciuri rămase din sezonul regulat și pentru play-off”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Joyskim Dawa a ratat peste 40 de meciuri ale campioanei României, din cauza accidentării pe care a suferit-o la naționala Camerunului.

Fundașul a fost adus de FCSB în 2022 de la FC Botoșani, pentru 350.000 de euro. De atunci, a evoluat în 133 de partide și a marcat 12 goluri.

Mă voi întoarce curând, pregătiți-vă să mă vedeți pe teren. Joyskim Dawa, în luna octombrie

Mihai Stoica: „Alibec nu cred că va mai juca în decembrie”

Mihai Stoica a vorbit și despre situația lui Denis Alibec, atacant căruia i s-a extirpat un chist înainte de meciul cu Steaua Roșie Belgrad.

„Alibec a avut o intervenție, și-a extirpat un mic chist și nu cred că va mai juca în luna decembrie. Are o perioadă de pauză și după aia trebuie să înceapă să se antreneze, dar ca să-și recapete forma sportivă pentru a putea juca, m-aș mira”, a adăugat oficialul roș-albaștrilor.

În acest moment, FCSB ocupă locul 10 în Liga 1, cu 21 de puncte acumulate după 17 meciuri disputate.

Pentru campioana României urmează partida cu Farul Constanța de duminică, de la ora 20:30. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO. Jucătorii de la FCSB, băgați în ședință de fani după meciul cu Steaua Roșie

Mihai Stoica liga 1 Denis Alibec fcsb accidentari Joyskim Dawa
12:31
„Nu mai calc pe Giulești cât oi trăi” Marius Șumudică, decizie radicală după momentul trăit la Rapid: „Nu pot să fiu chiar cârpă”
„Nu mai calc pe Giulești cât oi trăi”  Marius Șumudică,  decizie radicală după momentul trăit la Rapid: „Nu pot să fiu chiar cârpă”
11:38
„Cine l-a adus pe Blănuță?” Atacantul, contestat în mijlocul furtunii la Dinamo Kiev: „Cei mai slabi din istorie”
„Cine l-a adus pe Blănuță?” Atacantul, contestat în mijlocul furtunii la Dinamo Kiev: „Cei mai slabi din istorie”
12:12
„Mi-a dat mesaj la 2:30 noaptea” Ce au discutat Kopic și Nicolescu + Detalii despre comportamentul unui jucător: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5”
„Mi-a dat mesaj la 2:30 noaptea” Ce au discutat Kopic și Nicolescu + Detalii despre comportamentul unui jucător: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5”
11:44
Dat afară din primul 11! Staff-ul tehnic al campioanei FCSB cere acceptul lui Becali pentru o măsură radicală
Dat afară din primul 11!  Staff-ul tehnic al campioanei FCSB cere acceptul lui Becali pentru  o măsură radicală
