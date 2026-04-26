Alexandru Musi FOTO: Sport Pictures
„Trebuie să luptăm pentru Europa” Musi apasă accelerația după victoria cu Rapid: „Să câștigăm tot până la final”

alt-text Publicat: 26.04.2026, ora 23:20
alt-text Actualizat: 26.04.2026, ora 23:38
  • DINAMO 3-1 RAPID. Alexandru Musi (21 de ani) a vorbit la finalul derby-ului câștigat de echipa sa.

Alexandru Musi a marcat cel de-al treilea gol al lui Dinamo, ajutându-și echipa să câștige meciul și să urce pe locul patru în clasament.

DINAMO - RAPID. Alexandru Musi: „Când muncești, Dumnezeu te răsplătește”

„Este o victorie frumoasă, mai ales că nu i-am mai bătut din 2015. E o victorie meritată și e un rezultat foarte important pentru moralul nostru.

A fost o dezamăgire foarte mare la meciul de Cupă, dar ne-am strâns toți și am spus că trebuie să mergem mai departe.

Golul înseamnă foarte mult pentru mine. Mă bucur că am înscris și că mi-am ajutat echipa să obțină cele trei puncte. Eu muncesc în fiecare zi, iar atunci când muncești, Dumnezeu te răsplătește”, a spus Musi la Prima Sport.

Alexandru Musi: „Trebuie să câștigăm toate meciurile până la final”

Alexandru Musi a vorbit și despre ultimele patru meciuri din acest sezon, dar și despre obiectivul lui Dinamo.

„Nu este cel mai frumos gol. Cel mai frumos gol din cariera mea a fost cel cu U Cluj.

Noi trebuie să luptăm pentru cupele europene. Mai avem 4 meciuri, trebuie să le câștigăm pe toate, iar la final să tragem linie și să vedem unde suntem.

Am pierdut foarte multe meciuri pe final, pe greșelile noastre. Am dominat aproape în fiecare meci, iar asta s-a văzut și pe statistică”, a mai spus Musi, la Prima Sport.

