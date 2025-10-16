Pe cine trimite Vassaras la derby Șeful CCA l-a reținut de la delegări pe Istvan Kovacs și alege arbitrul nr. 2 al României pentru Dinamo - Rapid

Cel mai tare meci al etapei a 13-a e derby-u Dinamo - Rapid, programat duminică, pe Arena Națională, de la 20:30

Kyros Vassaras nu vrea să mai repete eroare de la Craiova - Dinamo, când a ales un central fără ecuson FIFA și în absența lui Kovacs, trece la al doilea central al României

Antepenultima etapă din turul sezonului regulat al Ligii 1 propune un meci care se anunță exploziv: Dinamo - Rapid, două echipe aflate sus în clasament.

În plus, sunt așteptați peste 30.000 de spectatori pe Arena Națională la un meci care anticipează un grad de dificultate ridicat pentru arbitrul care îl va conduce.

Istvan, Chivulete și Cojocaru, toți suspendați

Kyros Vassaras încă nu a anunțat oficial numele celui care va oficia duminică, însă sursele GOLAZO.ro susțin că îl pregătește pe Marian Barbu pentru a-l delega.

Șeful CCA l-a reținut de la delegări pe centralul numărul 1, Istvan Kovacs, după prestația dezamăgitoare a acestuia din derby-ul FCSB - Craiova 1-0. Istvan nu va fi deloc delegat în această rundă, astfel că a picat de pe listă pentru a fi ales la Dinamo - Rapid.

În plus, Vassaras nu mai vrea să repete ceea ce a făcut la Craiova - Dinamo 2-2, când a trimis un arbitru fără ecuson FIFA, pe Adrian Cojocaru, care a comis o eroare gravă, când nu l-a eliminat și pe Armstrong la faza la care i-a arătat cartonaș roșu lui Bancu. Șeful CCA l-a găsit vinovat pe Cojocaru, dar și pe arbitrul VAR, Andrei Chivulete. Nici ei nu vor avea meciuri în această rundă, fiind suspendați.

A avut de ales între Radu Petrescu și Marian Barbu

Vassaras a avut de ales pentru Dinamo - Rapid între următorii doi arbitri de pe lista FIFA, cei aflați pe pozițiile 2 și 3, după Kovacs: adică Barbu și Radu Petrescu.

Ambii sunt bine plasați și la UEFA, au și fost delegați la meciuri în această etapă a preliminariilor CM: Barbu la Scoția - Belarus 2-1, Petrescu la Turcia - Georgia 4-1. Petrescu a fost însă trimis vineri la FC Argeș - Farul, astfel că pentru derby a rămas Marian Barbu.

La final de septembrie, Barbu a fost la centru într-un alt derby extrem de încins: U Cluj - CFR 2-2. A arbitrat bine, n-a fost contestat de nici una dintre cele două echipe, motiv pentru care Vassaras îl vede cel mai îndreptățit să oficieze a Dinamo - Rapid.

Barbu a condus și în sezonul trecut unul dintre aceste derby-uri. În decembrie a fost la Dinamo - Rapid 0-0, pe Arena Națională. Cu peste 25.000 de spectatori, confruntarea a fost una extrem de tensionată și s-a lăsat cu 8 cartonașe galbene și două eliminări.

Ce meciuri importante a condus Barbu în acest sezon

5 iulie: FCSB - CFR 2-1, Supercupa României

17 septembrie: Slavia Praga - Bodo Glimt 2-2, Champions League

29 septembrie: U Cluj - CFR 2-2, Liga 1

12 octombrie: Scoția - Belarus 2-1, Preliminarii CM

