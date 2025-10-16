Dinamo, apel către suporteri Inițiativa prin care „câinii” vor să intre în Cartea Recordurilor la derby-ul cu Rapid

Dinamo București a anunțat că își dorește să intre în Cartea Recordurilor în timpul derby-ul cu Rapid.

Despre inițiativa „câinilor”, în rândurile de mai jos.

Partida dintre Dinamo și Rapid, din etapa #13 a Ligii 1, va avea loc duminică, de la ora 20:30, și va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe posturile DigiSport 1 și PrimaSport 1.

Dinamo București vrea să intre în Cartea Recordurilor

Dinamo București dorește să susțină educația printr-o campanie de donație către copiii care provin din medii defavorizate și nu au acces la carți.

„Dinamo intră în Cartea Recordurilor!

La meciul de duminică, clubul nostru are șansa de a intra în Cartea Recordurilor, printr-o acțiune nobilă desfășurată alături de www.usforbooks.com/record

Este vorba despre o campanie amplă de donare de cărți pentru copiii din medii defavorizate, care nu au acces la biblioteci sau librării.

Educația este cheia dezvoltării personale, iar nimeni nu poate deveni cu adevărat cultivat fără o bază solidă de lectură.

Recordul vizează cea mai mare campanie de promisiuni de donații pentru achiziția de cărți.

Duminică, în timpul meciului, veți regăsi:

Codul QR pe tabela de joc, la începutul partidei

Coduri QR și pe scaunele din zona T0

Important: Codul QR poate fi accesat doar în cele 90 de minute ale meciului! Așadar, fiți pe fază și nu ratați momentul!

Haideți, câinilor, să umplem Arena Națională și să intrăm împreună în Cartea Recordurilor!”, a transmis clubul Dinamo, pe pagina oficială de Facebook.

US for Books, organizația cărora Dinamo București va dona cărțile este fondată în 2017 de scriitoarea Diana Farca, cu scopul de a promova accesul la lectură și educație.

Până în prezent, organizația a donat peste 20.000 de cărți și a dotat cu fonduri șapte biblioteci publice în România și Republica Moldova

Ce este promisiunea de donație

Spre deosebire de o donație obișnuită, aceasta nu transferă bunul imediat, ci creează o obligație viitoare pentru donator de a încheia, în cele din urmă, contractul de donație.

Promisiunea de donație este valabilă doar dacă între cele două părți este realizat un pre-contract la notar. În cazul în care acesta nu se respectă, donatarul poate acționa în instanță donatorul.

