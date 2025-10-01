- Nicolae Stanciu (32 de ani) se confruntă cu probleme medicale și ar putea rata meciurile României cu Moldova și Austria.
Naționala României va disputa două meciuri luna aceasta. Pe 9 octombrie va juca un amical cu Moldova, de la ora 21:00.
Trei zile mai târziu, „tricolorii” o vor întâlni pe Austria, în cadrul grupei H din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor.
Nicolae Stanciu ar putea meciurile României
Căpitanul naționalei a acuzat probleme la spate înaintea partidei de luni a lui Genoa, cu Lazio, scor 0-3. Cu toate acestea, Stanciu a jucat 21 de minute în meciul din etapa #5 din Serie A.
Nicolae Stanciu a efectuat miercuri un RMN, iar rezultatul îi va fi transmis în perioada următoare, potrivit presei din Italia.
Mijlocașul român ar putea rata și meciul cu Napoli de duminică, din etapa #6 din campionatul italian.
Drăguș va absenta de la convocare
Nici Denis Drăguș (Eyupspor) nu va putea evolua în meciurile României cu Moldova și Austria.
Acesta s-a accidentat în ultima partidă de campionat, Eyupspor - Goztepe 0-0, și nu va putea fi prezent la următoarele partide ale echipei naționale.
Internaționalul român ar urma să lipsească aproximativ patru săptămâni, informează as.ro.
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul Grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Bosnia
|5 (11-3)
|12
|2. Austria
|4 (9-2)
|12
|3. România
|5 (10-6)
|7
|4. Cipru
|5 (5-7)
|4
|5. San Marino
|5 (1-18)
|0