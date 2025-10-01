Nicolae Stanciu (32 de ani) se confruntă cu probleme medicale și ar putea rata meciurile României cu Moldova și Austria.

Naționala României va disputa două meciuri luna aceasta. Pe 9 octombrie va juca un amical cu Moldova, de la ora 21:00.

Trei zile mai târziu, „tricolorii” o vor întâlni pe Austria, în cadrul grupei H din preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

Nicolae Stanciu ar putea meciurile României

Căpitanul naționalei a acuzat probleme la spate înaintea partidei de luni a lui Genoa, cu Lazio, scor 0-3. Cu toate acestea, Stanciu a jucat 21 de minute în meciul din etapa #5 din Serie A.

Nicolae Stanciu a efectuat miercuri un RMN, iar rezultatul îi va fi transmis în perioada următoare, potrivit presei din Italia.

Mijlocașul român ar putea rata și meciul cu Napoli de duminică, din etapa #6 din campionatul italian.

Drăguș va absenta de la convocare

Nici Denis Drăguș (Eyupspor) nu va putea evolua în meciurile României cu Moldova și Austria.

Acesta s-a accidentat în ultima partidă de campionat, Eyupspor - Goztepe 0-0, și nu va putea fi prezent la următoarele partide ale echipei naționale.

Internaționalul român ar urma să lipsească aproximativ patru săptămâni, informează as.ro.

84 de selecții și 15 goluri are Nicolae Stanciu pentru România

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 4 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

