Cristina Neagu, încrezătoare Adversarul pe care CSM București ar trebui să-l evite după calificarea în Final 4: „Dacă nu dai de ele ai șanse mari să joci finala”

CSM București s-a calificat în Final 4-ul Ligii Campioanelor, ca urmare a victoriei cu Esbjerg, scor 37-27.

Cristina Neagu (37 de ani), legenda handbalului românesc, a oferit o primă reacție după reușita „tigroaicelor”.

Gyor, Metz și Brest sunt celelalte echipe calificate în Final 4, competiție ce va avea loc la MVM Dome, în Budapesta, pe 6–7 iunie.

CSM București urmează să-și afle adversara din semifinală luni, de la ora 16:00, când va avea loc tragerea la sorți.

Cristina Neagu, după CSM București - Esbjerg: „Are șanse mari să joace finala, dacă nu dă peste Gyor”

Prezentă în Sala Polivalentă, Neagu susține că fosta sa echipă are șanse de a ajunge în ultimul act, dacă nu va întâlni Gyor, actuala deținătoare a trofeului.

„Calificarea este ceva extraordinar pentru handbalul românesc. CSM Bucureşti se întoarce în Final 4 după mulţi ani de încercări. Iar odată ajuns acolo orice este posibil.

Dacă ai un pic de noroc la tragerea la sorţi şi nu întâlneşti Gyor în semifinale ai şanse foarte mari să joci finala.

Pentru mine e o bucurie de nedescris, nici nu îmi pot imagina ce e în sufletul fetelor acum. E mai puţin important dacă ajung eu la Budapesta. Important e că fetele au ajuns în Final 4. Trebuie să se bucure şi acolo să nu joace cu presiune, pentru că orice e posibil”, a declarat Cristina Neagu, citată de digisport.ro.

Cristina Neagu: „Vedeţi cât de mult contează un antrenor, a venit Bojana care a schimbat faţa echipei”

Fosta mare handbalistă a vorbit și despre trăirile pe care le-a avut în timpul meciului și a ținut să o laude și pe Bojana Popovic.

„Am trăit meciul cu foarte mari emoţii. Când eşti în teren nu simţim lucrurile astea, nu auzim fanii, nu auzim gălăgia, ne concentrăm doar pe ce avem de făcut. Însă în tribună e mult mai dificil. Acum înţeleg şi eu puţin nebunia asta a fanilor când erau supăraţi şi ne criticau. Asta pentru că e mult mai greu din tribună.

Acum fiind în tribună, te gândeşti că mi-ar fi plăcut şi mie să fiu în teren şi să obţin această calificare. Dar nu am regrete. Consider că atât timp cât am jucat am dat tot ce am avut pentru echipă şi club.

Contează foarte multe lucruri. Vedeţi cât de mult contează un antrenor, a venit Bojana care a schimbat faţa echipei.

A obţinut 8 victorii la rând şi s-a calificat direct în sferturi, iar acum în Final4. Deci contează foarte multe lucruri de-a lungul unui sezon. Dar, repet, eu nu am regrete.

Mă bucur sincer pentru fete din tot sufletul. Merită la cum au jucat în a doua parte a sezonului. Şi eu chiar cred că se pot duce până în finală”, a concluzionat Neagu.

2016 este anul în care CSM București a câștigat singuru trofeu al Ligii Campionilor

