Aioani s-a rupt! FOTO. Portarul Rapidului, schimbat în minutul 4 al derby-ului cu Dinamo

DINAMO - RAPID. Marioan Aioani (26 de ani), portarul giuleștenilor a fost înlocuit în minutul 4 al derby-ului de pe Arena Națională!

Constantin Gâlcă a ales să-l titularizeze pe Aioani, în ciuda faptului că portarul Rapidului nu era 100% din punct de vedere medical.

Tehnicianul și-a luat, totuși, măsuri de precauție și l-a scos la încălzire încă din startul partidei pe tânărul Adrian Briciu (18 ani), unul dintre tinerii goalkeeperi ai giuleștenilor.

După doar două minute, Aioani s-a întins pe gazon și a făcut semn de schimbare, după ce a acuzat probleme musculare la piciorul drept.

Acolo, portarul titular al Rapidului avea un bandaj puțin mai sus de genuchi.

La ieșirea de pe teren, Aioani a fost încurajat de coechiperi. Același lucru s-a întâmplat și cu Adrian Briciu, cel care și-a făcut debutul oficial în tricoul giuleștenilor.

29 de meciuri a jucat Aioani în acest sezon

