Derby-ul stârnește interes „Câinii” au anunțat câte bilete au fost vândute pentru meciul Dinamo - Rapid +14 foto
Derby-ul stârnește interes „Câinii” au anunțat câte bilete au fost vândute pentru meciul Dinamo - Rapid

alt-text Publicat: 16.10.2025, ora 13:30
alt-text Actualizat: 16.10.2025, ora 13:30
  • DINAMO - RAPID. „Câinii” au anunțat câte bilete au vândut pentru partida de pe Arena Națională.
  • Dinamo - Rapid se joacă duminică, 19 octombrie, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 20:30.

Dinamo a pus biletele în vânzare pe 6 octombrie, iar ulterior, după câteva zile de negocieri cu Rapid, s-a ajuns la un acord că giuleșteni să aibă la dispoziție aproximativ 7.000 de locuri.

DINAMO - RAPID.  „Câinii” au anunțat că au fost vândute peste 25.000 de bilete pentru derby

„Câinii” au anunțat pe rețelele de socializare că au fost vândute peste 25.000 de bilete, aproape jumătate din capacitatea stadionului, cu trei zile înainte de meci.

Cu sectoarele de jos deja sold-out, organizatorii au anunțat deschiderea inelului 3 al tribunei a II-a și a inelului superior din Peluza „Cătălin Hîldan”

„25.000+ bilete vândute! Arena Națională se pregătește pentru un meci de gală duminică!”, a notat Dinamo, pe rețelele de socializare.

Prețul biletelor la Dinamo - Rapid:

  • VIP Experience – Inel 1 – 500
  • Tribuna 0 Cat 1 – Inel 1 – 150
  • Tribuna 0 Cat 2 – Inel 1 – 100
  • Tribuna 1 – Inel 2 – 70
  • Tribuna 1 – Inel 3 – 50
  • Tribuna 2 – Inel 1 – 60
  • Tribuna 2 – Inel 2 – 50
  • Tribuna 2 – Inel 3 – 40
  • Peluza PCH – Inel 1 – 30
  • Peluza PCH – Inel 2 – 25
  • Peluza PCH – Inel 3 – 20
  • Peluza oaspete – Inel 1 – 30
  • Peluza oaspete – Inel 2 – 25
  • Peluza oaspete – Inel 3 – 20

Biletele se pot achiziționa atât online, cât și fizic, prin rețeaua bilete.ro sau la casele de bilete.

Dinamo nu a mai învins-o pe Rapid de 10 ani

Ultima victorie a „câinilor” în fața celor de la Rapid în campionat datează de pe 11 aprilie 2015.

Între 2015 și 2021, cele două rivale bucureștene nu s-au mai întâlnit în competiții oficiale, Rapid fiind în ligile inferioare la acel moment. Apoi, a retrogradat Dinamo și a absentat de pe prima scenă în sezonul 2022-2023.

De la revenirea „feroviarilor” în prima ligă, cele două s-au întâlnit de nouă ori, timp în care s-au înregistrat 5 remize și 4 victorii pentru Rapid.

FOTO: Meciul Rapid - Dinamo 0-0 (12 mai 2025)

Dinamo - Rapid, meci / Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Dinamo - Rapid, meci / Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro

Dinamo - Rapid, meci / Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - Rapid, meci / Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - Rapid, meci / Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - Rapid, meci / Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - Rapid, meci / Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
+14 Foto
