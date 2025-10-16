„Sper să vină înapoi” Nadia Comăneci a comentat decizia Anei Barbosu de a pleca în SUA +4 foto
Nadia Comăneci (Foto: IMAGO)
„Sper să vină înapoi” Nadia Comăneci a comentat decizia Anei Barbosu de a pleca în SUA

  • Nadia Comăneci (63 de ani), legendă a gimnasticii românești, a comentat plecarea sportivei Ana Barbosu (18 ani) în Statele Unite ale Americii.

Tânăra gimnastă, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris, a primit o bursă în valoare de 100.000 de dolari la Universitatea Stanford.

Nadia Comăneci a comentat decizia Anei Barbosu de pleca în Statele Unite: „Sper să vină înapoi”

Fosta campioană olimpică consideră că bursa primită de Ana Maria Barbosu reprezintă o oportunitate valoroasă.

„Este extrem de benefică pentru ea. Ai un copil de 18-19 ani care primeşte bursă la cea mai mare facultate, ca să fii într-un cadru de campus, e o fază de acomodare pentru ea.

Sunt reguli foarte stricte, a intrat deja în programul de antrenament competiţional pentru sezonul care începe în ianuarie.

Să ai un copil la 18 ani, care se duce să-şi găsească independenţa peste ocean, şi să înveţe absolut tot este extrem de greu”, a declarat Nadia Comăneci, conform as.ro.

Ana Maria Barbosu nu va lua parte la Campionatele Mondiale de Gimnastică de la Jakarta, programate între 19 și 25 octombrie.

Întrebată dacă tânăra gimnastă va mai concura în viitoarele competiții, Comăneci a răspuns:

Eu zic că da. Nu este Campionat Mondial pe echipe, plus că probabil nu s-a potrivit cu programul ei de la facultate. Dar cu siguranţă, sper să vină înapoi Nadia Comăneci

Ana Barbosu, campioană europeană la sol

Ultima competiție în care Ana Barbosu a participat a fost la Campionatele Europene de Gimnastică Artistică de la Leipzig din luna mai a acestui an.

În cadrul Europenelor, sportiva a câștigat 4 medalii, printre care și aurul în finala de la sol.

Calificată în finală de pe locul al doilea, Barbosu nu a avut nicio emoție în ultimul act.

Evoluția sa a fost notată cu 13.833 și i-a asigurat aurul european și o nouă medalie pentru delegația tricoloră.

Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg
Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg

Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg Ana Bărbosu, argint în finala la bârnă de la Campionatele Europene / Foto: Facebook, @European Gymnastics.jpeg
Ana Barbosu mai cucerise atunci și medalia de argint în finala de la bârnă, dar și argintul la paralele și bronzul în finala de la individual compus.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share