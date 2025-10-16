„Diferența o va face grupul” Marius Niculae, înainte de Dinamo - Rapid: „Nu va fi un meci spectaculos”

Marius Niculae a prefațat derby-ul Dinamo - Rapid de duminică, ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

„Săgeată” nu crede că vor exista prea multe riscuri în acest meci, însă așteaptă un spectacol în tribune.

Totodată, Niculae le avertizează pe cele două rivale cu privire la forța celor de la FCSB și CFR, chiar dacă ambele sunt acum pe locuri de play-out.

Fostul atacant al lui Dinamo, Marius Niculae, crede că avantajul terenului propriu poate cântări decisiv, însă avertizează că într-un asemenea duel „nu poți anticipa ce se va întâmpla”.

Marius Niculae, avertisment înainte de Dinamo - Rapid: „Nu va fi spectaculos”

„Dinamo e favorită că joacă acasă. Dacă se juca în Giulești, probabil era Rapid. Vor aduce un număr mare de suporteri care vor ajuta în prestația lor. Un derby rămâne derby. Nu poți anticipa ce se va întâmpla.

Sunt două echipe care sunt sus, diferența e mică între ele, ambele speră la locul 1 deși nu declară. Cam asta e esența celor două cluburi, mereu se gândesc la trofee. Nu va fi un meci spectaculos, vor fi precauți antrenorii. Dar Dinamo joacă acasă și asta va conta”, a spus Niculae prezent la un eveniment Victory Cup.

Marius Niculae, despre Musi și duelul Cîrjan - Dobre

Despre accidentarea lui Alexandru Musi, team managerul naționalei U21 a adăugat:

„Musi are o entorsă, nu sunt medic să spun cât va sta. Depinde mult de Alex, cum se va simți. Știu despre entorsă, dar mai departe medicul și antrenorul lui Dinamo vor lua o decizie în acest sens, când va reveni el pe teren”.

În privința duelului de pe teren, Niculae consideră că nu individualitățile vor decide rezultatul, ci forța colectivă:

„Nu va fi un duel al lui Cîrjan cu Dobre, va fi mai degrabă un duel al galeriilor. Dinamo rămâne pentru mine cea mai frumoasă galerie, cu cele mai spectaculoase coregrafii. Le-a făcut și rivalilor o coregrafie frumoasă. Pe teren va fi un duel al echipelor, nu al unor jucători individuali. Diferența o va face grupul”.

Marius Niculae: „FCSB și CFR vor reveni”

Marius Niculae avertizează cluburile aflate în acest moment între primele 6 din Liga 1.

„Cred că și FCSB, și CFR își vor reveni. Vor face puncte. Nu le văd în play-out. Ambele au putere financiară, au bugete și pot lua jucători cu care să atace play-off-ul. Iar de acolo sigur vor trage la titlu după înjumătățire.

L-am felicitat pe Leo Grozavu pentru ceea ce face, dar nu se gândește mai departe, ci doar să facă puncte. Istoria ne-a demonstrat că, dacă nu prinzi play-off-ul, poți ajunge să retrogradezi”, a mai spus Niculae.

VIDEO. Marius Niculae, despre derby-ul Dinamo - Rapid

