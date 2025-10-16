„Ca Borza n-ai cum să găsești” Victor Angelescu, despre absența fundașului la derby-ul cu Dinamo » Ce spune despre accidentarea lui Musi

Victor Angelescu (41 de ani), președintele clubului Rapid, a vorbit despre absențele lui Andrei Borza (19 ani) și Alexandru Musi (21 de ani), fotbalistul lui Dinamo, în derby-ul din etapa #13.

Dinamo - Rapid va avea loc duminică, de la ora 20:30, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe DigiSport 1 și PrimaSport 1.

Andrei Borza, fundașul giuleștenilor, s-a accidentat în timpul cantonamentului naționalei din septembrie și a fost operat.

Victor Angelescu, despre absența lui Andrei Borza: „El joacă pe valoare”

Angelescu susține că Borza ar fi fost titularizat în primul „11” al giuleștenilor și în cazul în care regula U21 nu ar fi existat, datorită valorii sale.

„O variantă ca Borza n-ai cum să găsești, pentru că e greu. Borza, repet, nu e under. Sau e under, dar el joacă pe valoare” , a declarat președintele Rapidului, la Prima Sport.

Costel Gâlcă îi rotește pe ceilalți jucători sub 21 de ani, în funcție de adversarii pe care îi întâlnește.

„Normal că celorlalți le dă minute tuturor. Și Rareș Pop, Vulturar, a intrat și Robert Bădescu. Tocmai ca să-i vadă, să-i evalueze, să vedem în funcție și de cum joacă adversarul.

Câteodată, este mai bine să joci cu fundașul, under, câteodată este mai bine să joci cu extrema, în funcție de adversar. Costel știe cum face, dar e normal să le dea minute tuturor”, a continuat Angelescu.

Victor Angelescu, despre accidentarea lui Musi: „ Mi-ar fi plăcut să joace”

Alexandru Musi s-a accidentat în timpul meciului România U20 - Cipru U20, scor 2-0, iar șansele ca mijlocașul „câinilor” să evolueze în derby-ul contra celor de la Rapid sunt infime.

„Mi-ar fi plăcut să joace, să nu se accidenteze, dar cred că și Dinamo este într-o situație destul de bună cu underii, așa cum și noi suntem”, a spus Victor Angelescu.

Astfel, Zeljko Kopic trebuie să își îndrepte atenția spre ceilalți jucători sub 21 de ani pentru meciul de duminică.

Antrenorul croat ar putea opta pentru varianta titularizării lui Cristi Mihai, care a jucat în partida disputată de Dinamo contra Unirii Slobozia, 1-0.

Introducerea lui Cristi Mihai în primul „11” ar presupune ca Georgi Milanov să fie rezervă în derby-ul contra celor de la Rapid.

O altă variantă posibilă ar fi titularizarea lui Adrian Caragea. Fotbalistul de 20 de ani evoluează pe același post cu Alexandru Musi, însă nu a reușit să impresioneze în momentele în care a primit șanse.

Acesta nu a fost titular în niciun meci din actuala stagiune și a adunat doar 84 de minute în 7 partide.

