„Ar putea scrie o carte" Analistul naționalei povestește despre dosarul impresionant pregătit de Lucescu pentru victoria cu Austria
Mircea Lucescu studiază în cele mai mici detalii adversarii (montaj foto: Golazo.ro/Sport Pictures)
Nationala

„Ar putea scrie o carte" Analistul naționalei povestește despre dosarul impresionant pregătit de Lucescu pentru victoria cu Austria

alt-text Viorel Tudorache
Publicat: 16.10.2025, ora 13:33
alt-text Actualizat: 16.10.2025, ora 13:33
  • România a învins Austria cu 1-0 în preliminariile Cupei Mondiale 2026, un rezultat mare care a confirmat atât progresul echipei, cât și meticulozitatea staff-ului condus de Mircea Lucescu.

În spatele acestei performanțe care reaprinde speranțele în calificarea la Mondial se află și munca analitică a lui Andrei Butnaraș, moldoveanul de 34 de ani adus de „Il Luce” în staff-ul tehnic al naționalei.

Analistul naționalei României, Andrei Butnaraș, dezvăluiri din „dosarul Austria”

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu el pentru a afla cum a fost pregătită, în detaliu, victoria care reaprinde speranțele calificării la Cupa Mondială 2026 din SUA, Canada și Mexic.

Andrei, cât de complexă a fost pregătirea meciului cu Austria?

Într-adevăr, pregătirea meciului cu Austria a fost realizată la cel mai înalt nivel și până în cel mai mic detaliu. Împreună cu staff-ul tehnic, am analizat toate aspectele posibile.

De la profilurile individuale ale jucătorilor austrieci până la tiparele colective din fazele de atac, apărare și tranziție.

De câte ședințe a fost nevoie pentru a transmite aceste informații jucătorilor?

Am avut câte două ședințe teoretice în fiecare zi, pentru a fi siguri că jucătorii cunoșteau în detaliu fiecare aspect legat de adversar.

Cum reacționează în diferite situații de joc, care sunt zonele vulnerabile și cum pot fi contracarate punctele lor forte.

Antrenorul principal, domnul Mircea Lucescu, a reușit să transmită aceste informații jucătorilor într-un mod clar și eficient, iar reacția echipei din teren a reflectat perfect acest lucru - Andrei Butnaraș, analist de date

„Austria a avut o medie de 17 șuturi pe meci. Cu România a reușit doar 3 șuturi”

Statistic, Austria a avut o ofensivă mult sub media ei obișnuită. Cum explicați acest lucru?

Exact. În ultimul an calendaristic, Austria a avut o medie de 17 șuturi pe meci, iar la Campionatul European, unde a câștigat o grupă cu Franța, Olanda și Polonia, media lor a fost de 12 șuturi per partidă.

În meciul cu România, de duminică, însă, austriecii au reușit doar 3 șuturi, dintre care unul singur pe spațiul porții.

Cum compari această cifră cu media lor?

E o valoare excepțional de mică pentru naționala Austriei. În ultimii șase ani nu a mai înregistrat un asemenea indice ofensiv.

Singura situație comparabilă a fost într-un meci cu Franța, terminat 1-1, când au avut 4 șuturi, dintre care 3 pe poartă.

Aceste date confirmă eficiența organizării noastre defensive și nivelul ridicat de pregătire tactică și analitică realizată înaintea partidei.

Blocarea paselor lungi ale lui Alaba, punct esențial

Care au fost principalele puncte tactice pe care le-ați urmărit în analiza adversarului?

Cheia principală a analizei a fost identificarea și neutralizarea jucătorilor-cheie ai Austriei, împiedicându-i să își dezvolte jocul bazat pe viteză și progresie cu mingea la picior.

Obiectivul nostru a fost să nu le oferim spații pentru accelerări și să blocăm pasele lungi ale fundașilor centrali, în special ale lui David Alaba, care reprezintă un punct esențial în construcția lor.

„Bîrligea și mijlocașii, excelenți”

Cine a avut sarcina de a bloca pasele lungi?

Acest lucru a fost executat excelent de Bîrligea și de mijlocașii noștri, care au reușit să limiteze complet aceste conexiuni.

În același timp, un alt aspect crucial a fost câștigarea duelurilor unul contra unu, capitol la care am fost net superiori, 57% față de 43%.

Ce înseamnă concret procentul 57% vs 43% la ce se referă?

La categoria driblinguri unu contra unu, Austria a avut doar 12 tentative pe tot parcursul meciului, dintre care doar trei au fost reușite.

Practic, i-am anticipat în tot ceea ce încercau să facă, iar acest control asupra spațiilor și duelurilor directe a fost decisiv pentru rezultatul final.

Mircea Lucescu le-a arătat jucătorilor dosarul impresionant cu date despre Austria

Cât de voluminos a fost dosarul cu analiza Austriei?

A fost, într-adevăr, un dosar foarte consistent. Domnul Mircea Lucescu a notat personal fiecare detaliu, analizând cu meticulozitate toate aspectele jocului adversarilor.

Chiar înainte de ultima ședință, le-a arătat jucătorilor cât de mult a scris despre Austria, iar noi glumeam că ar putea publica o carte doar despre această echipă.

austria romania interviu analist preliminarii cm 2026 andrei butnaras
