Star la 13 ani  Cine este tănărul român care impresionează la academia lui  Bayern Munchen

Luca Pintea (13 ani) este noul star în ascensiune al lui Bayern Munchen.

Micuțul fotbalist a ajuns la academia bavarezilor în vara anului 2025, după ce a fost crescut de TSV 1860 Munchen.

Născut pe 26 aprilie 2013, Luca este un jucător polivalent, ce poate evolua pe mai multe poziții: mijlocaș ofensiv, extremă stângă și atacant.

Puștiul impresionează cu evoluțiile sale la grupa de U13 a gigantului bavarez și este văzut un viitor star în devenire.

„E întotdeauna interesant să vezi un tânăr mijlocaș jucând cu atâta claritate la vârsta de 12 ani…Un mijlocaș ofensiv cu o mentalitate clară de playmaker.

Analizează mereu terenul, căutând următoarea pasă, următoarea oportunitate… iar când apare un spațiu în afara careului, nu se teme să șuteze precis de la distanță. Îi poți observa încrederea din felul în care primește mingea.

Aceste obiceiuri se manifestă de obicei încă de la început la mijlocașii creativi. Înainte de a se alătura academiei Bayern Munchen, Pintea și-a început formarea la TSV 1860 Munchen… iar această bază se vede clar în modul în care înțelege jocul.

Acum, la echipa U13 a Bayernului, mijlocașul germano-român înscrie deja goluri care atrag atenția… mai ales cele din afara careului.

Este încă la începutul carierei, dar profilul său este clar: un tânăr playmaker căruia îi place să-și asume responsabilitatea cu mingea. Luca Pintea este un nume care ar putea face valuri în următorii ani”, se arată într-o postare pe pagina de Instagram a celor de la Skiller.

