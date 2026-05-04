Rapid/ Foto: sportpictures.eu
alt-text Publicat: 04.05.2026, ora 18:55
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 19:36
  • RAPID - CFR CLUJ. Marian Aioani (26 de ani), portarul titular al giuleștenilor, a fost recuperat la timp pentru duelul din etapa #7 a play-off-ului din Liga 1.

Titularizat de Gâlcă în derby-ul de runda trecută (1-2 cu Dinamo), Aioani s-a întins pe gazon după doar minute acuzând dureri la nivelul coapsei de la piciorul drept, acolo unde avea și un bandaj.

În minutul 4, locul său a fost luat de tânărul Adrian Briciu (18 ani), aflat la debut.

RAPID - CFR CLUJ. Marian Aioani, titularizat de Gâlcă

După ce a efectuat mai multe teste s-a constatat că titularul din poarta giuleștenilor a suferit o întindere musculare.

Staff-ul medical al Rapidului a depus toate eforturile pentru a-l readuce pe Aioani la capacitate maximă înaintea partidei cu CFR Cluj.

Tratamentul a dat roade, iar goalkeeperul este apt de joc și va începe încă din primul minut al duelului din Giulești.

Partida se anunță una extrem de importantă în economia clasamentului.

Rapid a obținut un singur punct în precedentele cinci runde, ocupă locul 5 în play-off și are nevoie de o victorie pentru a o depăși pe Dinamo.

Rivala giuleștenilor e pe 4, poziție care ar putea duce la barajul pentru Conference League. Totul depinde de câștigătoarea Cupei României.

De cealaltă parte, CFR Cluj e obligată să câștige pentru a păstra speranțe în lupta pentru titlu. E pe locul 3, la 8 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Jucătorii pe care nu se va putea baza Gâlcă la meciul cu CFR Cluj

  • Dejan Iliev (entorsă)
  • Cristian Manea (probleme genunchi)
  • Leo Bolgado (accidentare genunchi)
  • Gabriel Gheorghe (probleme musculare)
  • Jakub Hromada (probleme musculare la gambă)
  • Cătălin Vulturar (accidentare umăr)
  • Claudiu Petrila (leziune musculară)
  • Elvir Koljic (accidentare aductori)

Rapid - CFR Cluj, echipele de start

  • Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Grameni, K. Keita, Christensen - Al. Dobre, Paraschiv, Talisson
  • Rezerve: Briciu, Șimonia - Ciobotariu, Todoran, Sălceanu, Moruțan, Hazrollaj, A. Șucu, Burmaz
  • Antrenor: Costel Gâlcă
  • CFR Cluj : M. Popa - Braun, Sinyan, Huja, Camora - Muhar, T. Keita - Cordea, Korenica, Biliboc - Zahovic
  • Rezerve: Vâlceanu, Kun, Abeid, M. Ilie, D. Djokovic, Perianu, Deac, A. Păun, Fică, Șfaiț, Gligor, Alibek Aliev
  • Antrenor: Daniel Pancu
  • Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş). Asistenți: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Alexandru Vodă (Alba Iulia). Arbitru VAR: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi). Arbitru AVAR: Artene Ovidiu (Vaslui)
  • Stadion: Giulești (Bucureşti).

