RAPID - CFR CLUJ. Marian Aioani (26 de ani), portarul titular al giuleștenilor, a fost recuperat la timp pentru duelul din etapa #7 a play-off-ului din Liga 1.

Titularizat de Gâlcă în derby-ul de runda trecută (1-2 cu Dinamo), Aioani s-a întins pe gazon după doar minute acuzând dureri la nivelul coapsei de la piciorul drept, acolo unde avea și un bandaj.

În minutul 4, locul său a fost luat de tânărul Adrian Briciu (18 ani), aflat la debut.

După ce a efectuat mai multe teste s-a constatat că titularul din poarta giuleștenilor a suferit o întindere musculare.

Staff-ul medical al Rapidului a depus toate eforturile pentru a-l readuce pe Aioani la capacitate maximă înaintea partidei cu CFR Cluj.

Tratamentul a dat roade, iar goalkeeperul este apt de joc și va începe încă din primul minut al duelului din Giulești.

FOTO. Acccidentarea lui Aioani din meciul cu Dinamo

Partida se anunță una extrem de importantă în economia clasamentului.

Rapid a obținut un singur punct în precedentele cinci runde, ocupă locul 5 în play-off și are nevoie de o victorie pentru a o depăși pe Dinamo.

Rivala giuleștenilor e pe 4, poziție care ar putea duce la barajul pentru Conference League. Totul depinde de câștigătoarea Cupei României.

De cealaltă parte, CFR Cluj e obligată să câștige pentru a păstra speranțe în lupta pentru titlu. E pe locul 3, la 8 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova.

Jucătorii pe care nu se va putea baza Gâlcă la meciul cu CFR Cluj

Dejan Iliev (entorsă)

Cristian Manea (probleme genunchi)

Leo Bolgado (accidentare genunchi)

Gabriel Gheorghe (probleme musculare)

Jakub Hromada (probleme musculare la gambă)

Cătălin Vulturar (accidentare umăr)

Claudiu Petrila (leziune musculară)

Elvir Koljic (accidentare aductori)

Rapid - CFR Cluj, echipele de start

Rapid : Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Grameni, K. Keita, Christensen - Al. Dobre, Paraschiv, Talisson

CFR Cluj : M. Popa - Braun, Sinyan, Huja, Camora - Muhar, T. Keita - Cordea, Korenica, Biliboc - Zahovic

Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş). Asistenți: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Alexandru Vodă (Alba Iulia). Arbitru VAR: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi). Arbitru AVAR: Artene Ovidiu (Vaslui)

