alt-text Publicat: 10.05.2026, ora 12:42
alt-text Actualizat: 10.05.2026, ora 13:32
Pentru a încerca să-i împace pe aceștia și să-i convingă să fie alături de echipă la partida cu FC Argeș, clubul a emis un comunicat în care a precizat că va colabora cu peluzele Nord, Sud și cu membrii DDB, pentru a găsi o soluție acceptată de toate părțile.

13:30 Reacția fanilor

După comunicatul oficial al lui Dinamo, reprezentanții celor două peluze au precizat că nu vor renunța la protest, specificând că nu doresc „optimizarea” noii sigle, așa cum se exprimase clubul, ci schimbarea acesteia:

Comunicat Dinamo: „Să desemneze fiecare maximum 3 reprezentanți”

„Dragi suporteri dinamoviști,

Revenim cu o actualizare privind identitatea vizuală a clubului.

Formăm un grup de lucru dedicat optimizării variantei prezentate, astfel încât să ajungem, împreună, la cea mai bună soluție pentru identitatea vizuală a clubului.

Invităm Peluza Cătălin Hîldan, Peluza SUD Dinamo și Programul „Doar Dinamo București” să desemneze fiecare maximum 3 reprezentanți până la data de 14 mai 2026, dată la care vom constitui oficial grupul de lucru și vom demara acest proces.

Ne angajăm să comunicăm periodic întregii suflări dinamoviste modul de desfășurare al procesului.

Dinamo. Același. Mai departe”, a scris clubul pe Facebook.

Fanii s-au supărat și au anunțat că nu mai intră la meciuri

Reacțiile apărute după lansare au fost, în mare parte, negative. Peluzele Sud și Nord au transmis un mesaj comun și au dat un ultimatum conducerii în privința noii sigle, cerând anularea deciziei.

Deși clubul le răspunsese că noua siglă va fi temporară și conducerea se va sfătui ulterior cu fanii pentru a o modifica, ultrașii au fost în continuare nemulțumiți și au cerut date clare despre această schimbare, informații care au venit abia azi.

Conflictul a pornit pentru că fanii ar vrea ca emblema să conțină „D”-ul stilizat, precum cel de la clubul sportiv Dinamo, sau să rămână cu cei doi „câini” pe stemă.

Problema este că niciuna dintre variante nu este însă posibilă, pentru că ambele mărci sunt deținute de Nicolae Badea și cedate pe termen nedeterminat către clubul din Liga 1, acum 21 de ani.

Ca să poată evolua în cupele europene, clubul Dinamo trebuie să dețină stema, siglele, mărcile și culorile oficiale, a explicat președintele clubului, Andrei Nicolescu.

De aici și rebrandingul anunțat luni, care a costat clubul aproximativ 20.000 de euro, conform prosport.ro, și a durat peste un an.

