Peluza „Șepcile Roșii”, a celor de la „U” Cluj, a fost solidară cu fanii dinamoviști, care sunt nemulțumiți de noua stemă a clubului.

Fanii formației clujene, înfrățiți cu cei ai roș-albilor, au afișat un mesaj dur la adresa conducerii dinamoviste în timpul meciului „U” Cluj - Rapid, scor 1-0.

După ce Dinamo a prezentat noua siglă, care ar urma să fie folosită de la 1 iulie, Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud au transmis că nu recunosc noua emblemă.

Bannerul afișat de fanii lui „U” Cluj a vizat conducerea dinamovistă și, în special, pe Andrei Nicolescu, președintele clubului, principala voce a lui Dinamo în procesul de schimbare a identității vizuale.

Mesajul a fost: „Dinamo nu stă într-un desen / Impus de un oligofren!”.

Reacția fanilor lui „U” Cluj nu este întâmplătoare. Între suporterii celor două cluburi există o relație de prietenie veche, iar galeria ardeleană a ales să transmită un mesaj de solidaritate cu fanii dinamoviști.

Reacțiile apărute după lansare au fost, în mare parte, negative. Peluzele Sud și Nord au transmis un mesaj comun și au dat un ultimatum conducerii în privința noii sigle, cerând anularea deciziei.

Fanii vor ca emblema să conțină „D”-ul stilizat, precum cel de la clubul sportiv Dinamo, sau să rămână cu cei doi „câini” pe stemă.

Problema este că niciuna dintre variante nu este însă posibilă, pentru că ambele mărci sunt deținute de Nicolae Badea și cedate pe termen nedeterminat către clubul din Liga 1, acum 21 de ani.

Ca să poată evolua în cupele europene, clubul Dinamo trebuie să dețină stema, siglele, mărcile și culorile oficiale, a explicat președintele clubului, Andrei Nicolescu.

De aici și rebrandingul anunțat luni, care a costat clubul aproximativ 20.000 de euro, conform prosport.ro, și a durat peste un an.

