- Ștefan Bană (21 de ani), mijlocașul împrumutat de Universitatea Craiova la Oțelul Galați, a anunțat pe rețelele de socializare că gruparea gălățeană a decis să nu se mai bazeze pe serviciile sale.
- Fotbalistul a transmis că decizia ar fi fost luată din „motive de indisciplină”.
Anunțul a venit chiar în ziua în care Oțelul Galați și-a garantat prezența în Superliga și în sezonul următor.
Ștefan Bană pleacă de la Oțelul Galați: „Conducerea a decis să nu se mai bazeze pe serviciile mele”
Echipa antrenată de Stjepan Tomas a învins-o pe Farul Constanța, scor 3-2, în etapa #8 din play-out, iar Bană nu a făcut parte din lotul gălățenilor.
„Mulțumesc, Oțelul Galați. Conducerea clubului a decis să nu se mai bazeze pe serviciile mele din motive de indisciplină. Îmi pare rău dacă am greșit cuiva cu ceva.
Galațiul rămâne a doua mea casă, vă mulțumesc tuturor celor din staff și din conducere, nu am nimic cu nimeni, încă o dată mă repet, vă doresc să rămâneți în prima ligă și să vă salvați, baftă tuturor! Hai, Oțelul”, a notat fotbalistul, pe rețelele de socializare, conform gsp.ro.
În acest sezon, Ștefan Bană a jucat 23 de meciuri pentru Oțelul Galați, a marcat 4 goluri și a oferit 4 pase decisive.
Despărțirea vine după un sezon complicat pentru tânărul mijlocaș. În toamna lui 2025, oficialii Oțelului au anunțat public că Bană trecea printr-o perioadă dificilă și urma ședințe de terapie psihologică.
Cristi Munteanu, președintele clubului, explica atunci că jucătorul avea probleme de adaptare, fiind pentru prima dată plecat departe de casă.
De când a venit la Oțelul, are cele mai bune cifre de U21 în România. Din păcate și pentru noi și pentru el, a intrat într-o ușoara depresie. Este la tratament, la psiholog. Cum sunt tinerii de azi… A avut o urcare fulminantă la noi, într-un timp scurt. Este prima lui plecare de acasă, e un tip mai sensibil, cu multe calități de fotbalist. Cristian Munteanu, președintele celor de la Oțelul Galați, potrivit fanatik.ro
În play-out, Bană a fost titular în toate cele 6 partide în care a evoluat, dar a bifat toate minutele doar în meciul cu Metaloglobus, din etapa #7.
Acesta a marcat un singur gol în play-out, în înfrângerea cu Unirea Slobozia, scor 1-2, din etapa #2.
Evoluțiile lui Ștefan Bană în play-out:
- Etapa 1: Oțelul - Csikszereda 2-3. A fost suspendat pentru cumul de cartonașe.
- Etapa 2: Unirea Slobozia - Oțelul 2-1. A fost titular, a marcat un gol și a jucat 70 de minute.
- Etapa 3: Oțelul - Hermannstadt 2-0. A fost titular și a jucat 72 de minute.
- Etapa 4: FCSB - Oțelul 4-0. A fost titular și a jucat 81 de minute.
- Etapa 5: Oțelul - UTA 1-0. A fost titular și a jucat 63 de minute.
- Etapa 6: FC Botoșani - Oțelul 1-1. A fost titular și a jucat 69 de minute.
- Etapa 7: Oțelul - Metaloglobus 2-2. A fost titular și a bifat toate minutele.
- Etapa 8: Oțelul - Farul 3-2. Nu a făcut parte din lot.
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|7
|FCSB
|7
|36
|8
|UTA Arad
|8
|36*
|9
|FC Botoșani
|7
|32
|10
|Oțelul Galați
|8
|32*
|11
|Csikszereda
|8
|30
|12
|Farul Constanța
|8
|25*
|13
|Petrolul Ploiești
|7
|24
|14
|Hermannstadt
|7
|21*
|15
|Unirea Slobozia
|7
|21*
|16
|Metaloglobus București
|7
|12