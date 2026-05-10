Ștefan Bană (21 de ani), mijlocașul împrumutat de Universitatea Craiova la Oțelul Galați, a anunțat pe rețelele de socializare că gruparea gălățeană a decis să nu se mai bazeze pe serviciile sale.

Fotbalistul a transmis că decizia ar fi fost luată din „motive de indisciplină”.

Anunțul a venit chiar în ziua în care Oțelul Galați și-a garantat prezența în Superliga și în sezonul următor.

Echipa antrenată de Stjepan Tomas a învins-o pe Farul Constanța, scor 3-2, în etapa #8 din play-out, iar Bană nu a făcut parte din lotul gălățenilor.

„Mulțumesc, Oțelul Galați. Conducerea clubului a decis să nu se mai bazeze pe serviciile mele din motive de indisciplină. Îmi pare rău dacă am greșit cuiva cu ceva.

Galațiul rămâne a doua mea casă, vă mulțumesc tuturor celor din staff și din conducere, nu am nimic cu nimeni, încă o dată mă repet, vă doresc să rămâneți în prima ligă și să vă salvați, baftă tuturor! Hai, Oțelul”, a notat fotbalistul, pe rețelele de socializare, conform gsp.ro.

În acest sezon, Ștefan Bană a jucat 23 de meciuri pentru Oțelul Galați, a marcat 4 goluri și a oferit 4 pase decisive.

350.000 de euro este valorea mijlocașului, conform transfermarkt.com

Despărțirea vine după un sezon complicat pentru tânărul mijlocaș. În toamna lui 2025, oficialii Oțelului au anunțat public că Bană trecea printr-o perioadă dificilă și urma ședințe de terapie psihologică.

Cristi Munteanu, președintele clubului, explica atunci că jucătorul avea probleme de adaptare, fiind pentru prima dată plecat departe de casă.

De când a venit la Oțelul, are cele mai bune cifre de U21 în România. Din păcate și pentru noi și pentru el, a intrat într-o ușoara depresie. Este la tratament, la psiholog. Cum sunt tinerii de azi… A avut o urcare fulminantă la noi, într-un timp scurt. Este prima lui plecare de acasă, e un tip mai sensibil, cu multe calități de fotbalist. Cristian Munteanu, președintele celor de la Oțelul Galați, potrivit fanatik.ro

În play-out, Bană a fost titular în toate cele 6 partide în care a evoluat, dar a bifat toate minutele doar în meciul cu Metaloglobus, din etapa #7.

Acesta a marcat un singur gol în play-out, în înfrângerea cu Unirea Slobozia, scor 1-2, din etapa #2.

Evoluțiile lui Ștefan Bană în play-out:

Etapa 1 : Oțelul - Csikszereda 2-3. A fost suspendat pentru cumul de cartonașe.

: Oțelul - Csikszereda 2-3. A fost suspendat pentru cumul de cartonașe. Etapa 2 : Unirea Slobozia - Oțelul 2-1. A fost titular, a marcat un gol și a jucat 70 de minute.

: Unirea Slobozia - Oțelul 2-1. A fost titular, a marcat un gol și a jucat 70 de minute. Etapa 3 : Oțelul - Hermannstadt 2-0. A fost titular și a jucat 72 de minute.

: Oțelul - Hermannstadt 2-0. A fost titular și a jucat 72 de minute. Etapa 4 : FCSB - Oțelul 4-0. A fost titular și a jucat 81 de minute.

: FCSB - Oțelul 4-0. A fost titular și a jucat 81 de minute. Etapa 5 : Oțelul - UTA 1-0. A fost titular și a jucat 63 de minute.

: Oțelul - UTA 1-0. A fost titular și a jucat 63 de minute. Etapa 6 : FC Botoșani - Oțelul 1-1. A fost titular și a jucat 69 de minute.

: FC Botoșani - Oțelul 1-1. A fost titular și a jucat 69 de minute. Etapa 7 : Oțelul - Metaloglobus 2-2. A fost titular și a bifat toate minutele.

: Oțelul - Metaloglobus 2-2. A fost titular și a bifat toate minutele. Etapa 8: Oțelul - Farul 3-2. Nu a făcut parte din lot.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 7 36 8 UTA Arad 8 36* 9 FC Botoșani 7 32 10 Oțelul Galați 8 32* 11 Csikszereda 8 30 12 Farul Constanța 8 25* 13 Petrolul Ploiești 7 24 14 Hermannstadt 7 21* 15 Unirea Slobozia 7 21* 16 Metaloglobus București 7 12

