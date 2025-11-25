Dezastru pentru Dinamo Eroul din victoria cu FCSB va rata următorul meci cu roș-albaștrii: „E mai grav”

Botoșani - Dinamo 1-1. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a vorbit despre accidentarea suferită de Danny Armstrong (28 de ani).

Oficialul e sigur că scoțianul va fi indisponibil la partida cu FCSB din Liga 1, etapa #19.

Kopic nu a putut conta la Botoșani pe trei jucători ofensivi: Alexandru Musi, Adrian Mazilu și Alberto Soro. Acum, l-a pierdut și pe Danny Armstrong.

Andrei Nicolescu, despre starea lui Armstrong: „Nu poate să meargă normal. E mai grav decât o simplă întindere”

Întrebat dacă starea lui Danny Armstrong este îngrijorătoare, având în vedere că părea afectat în timpul meciului, oficialul lui Dinamo a declarat:

„Este, pentru că nu poate să meargă normal. Are o zonă de inflamație și nu îi putem face RMN azi sau mâine.

După cum se manifestă, e mai grav decât o simplă întindere”, a spus Nicolescu, la Fanatik Superliga.

În minutul 68 al meciului, extrema scoțiană s-a prăbușit pe gazon, după ce a încercat să facă un sprint.

Andrei Nicolescu a fost întrebat și despre șansele ca Armstrong să lipsească de la derby-ul cu FCSB.

„Cred că este sută la sută sigur (n.r. - că va rata meciul cu FCSB). O să vedem după RMN, fiind o accidentare musculară, trebuie să așteptăm puțin”.

4 goluri a marcat Danny Armstrong în 17 meciuri jucate în tricoul lui Dinamo. Trei dintre ele le-a înscris în victoria cu FCSB, scor 4-3, din etapa #4. Scoțianul a bifat și trei pase decisive

Meciurile pe care le va mai juca Dinamo până la finalul anului 2025:

29 noiembrie: Dinamo - Oțelul (Superliga)

3 decembrie: Farul - Dinamo (Cupa României)

6 decembrie: FCSB - Dinamo (Superliga)

14 decembrie: Dinamo - Metaloglobus (Superliga)

20 decembrie: UTA - Dinamo (Superliga)

Dinamo, probleme mari în atac

Înainte de partida de la Botoșani, Kopic s-a confruntat cu alte dificultăți în atac:

Alexandru Musi s-a accidentat după meciurile echipei naționale U21

Adrian Mazilu a suferit o accidentare la coapsă în 2024, care l-a ținut departe de teren mai bine de un an. A mers la Botoșani cu lotul, dar nu a jucat

Stipe Perica s-a pregătit separat după o leziune apărută în partida cu Csikszereda, dar în cele din urmă a putut juca

Alberto Soro nu a făcut deplasarea alături de „câini” din cauza unei gripe

Armstrong a venit liber de contract în vară, după despărțirea de Kilmarnock, și a devenit rapid o piesă importantă în angrenajul lui Dinamo.

750.000 de euro este cota de piață a lui Danny Armstrong, conform transfermarkt.com

VIDEO. Supergolul marcat de Mailat din voleu, în Botoșani - Dinamo 1-1

