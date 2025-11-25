Botoșani - Dinamo 1-1. Ionel Dănciulescu (48 de ani) și Ionuț Badea (50 de ani), foști jucători ai „câinilor”, au vorbit despre prestația lui Stipe Perica (30 de ani).

Imediat după golul egalizator al lui Dinamo, Stipe Perica a scăpat singur cu portarul gazdelor, însă a șutat direct în Anestis.

Botoșani - Dinamo 1-1 . Ionel Dănciulescu, despre Stipe Perica: „Este greoi în gândire”

„Putea să închidă jocul Dinamo, a venit Perica cu o situație mare, din poziția aia nu ai voie să ratezi, ar fi trebuit să înscrie.

E clar, acea accidentare l-a dat foarte mult înapoi. Sezonul trecut era un jucător care mai marca, dar sezonul ăsta este sub potențialul lui.

Sunt foarte multe situații de gol pe care nu le-a fructificat”, a declarat Ionel Dănciulescu, la Digi Sport.

FOTO: Ratarea lui Stipe Perica

Fostul atacant al „câinilor” a explicat ce ar fi trebuit să facă Perica în acea situație pentru a marca.

„Aici, dacă vrei, pur și simplu îl driblezi pe portar în viteză și ai dat cu poarta goală. E situație în care trebuie să marchezi, dacă ești un valoros și ai calitate.

A făcut-o anul trecut. Nu este lucid, este greoi în gândire, în mișcări”, a mai spus Dănciulescu.

Foarte bine a început Dinamo a doua repriză, i-a supus la o presiune constantă pe cei de la Botoșani. Foarte bun jocul pe margini, fundașii laterali destul de activi, după care reușește să egaleze pe această greșeală a lui Anestis. Jocul s-a mai echilibrat pe final. Din punctul meu de vedere, Dinamo a pierdut două puncte la cum a jucat. Situațiile mai importante le-au avut ei. Ionel Dănciulescu

Ionuț Badea: „Nu pare a fi de ce își dorește Dinamo”

Analistul Ionuț Badea, fost jucător la Dinamo, Vaslui și Argeș, consideră că Perica nu reprezintă o soluție potrivită pentru „câini”.

„Sunteți eleganți, inclusiv Cîrjan, încercarea de a-l cauționa pe Stipe Perica în situația asta, mai ales că anul trecut a marcat goluri din poziții favorabile. Nu pare a fi de ce își dorește Dinamo.

Vine după accidentare, îi trebuie situații continue, un meci, două, trei, acum la Stipe Perica discuția cred că e încheiată. Mi-aș dori, dar nu îl văd capabil să treacă peste și să meargă mai bine aici”, a declarat Badea, la Digi Sport.

1 gol a marcat Stipe Perica în cele 11 meciuri jucate în sezonul 2025-2026. Croatul a mai oferit trei pase decisive. În stagiunea 2024-2025, a avut 6 reușite în 16 meciuri

VIDEO. Supergolul marcat de Mailat din voleu, în Botoșani - Dinamo 1-1

