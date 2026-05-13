Săptămâna viitoare se fac 4 luni de la începerea oficială a demolării stadionului Dinamo, însă lucrările nu avansează de ceva timp

Nu a fost demolată decât o parte a stadionului, care include tribuna a doua, peluza Nord și zona gazonului.

Restul vechii arene e încă în picioare și nu sunt semne că lucrările vor fi reluate prea curând.

Reporterii GOLAZO.ro au mers la stadionul din Ștefan cel Mare pentru a vedea dacă s-a mai întreprins vreo acțiune de demolare, însă răspunsul a fost vizibil „NU”.

Orice întârziere a demolării atrage evident după ea și amânarea construcției noii arene.

Întârzierile sunt legate în special de situația juridică. Lojile de la Tribuna Oficială aparțin ACS FC Dinamo București, societate aflată în faliment, iar ANAF a intervenit deoarece bunurile respective nu pot fi demolate înainte de clarificarea situației, având în vedere că ar putea fi folosite pentru recuperarea unor creanțe.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 25.000 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv. Va costa 117 milioane de euro.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

