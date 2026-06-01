Calificare en-fanfare! România a spulberat Austria și e în sferturi la Europeanul de Minifotbal

România s-a calificat în sferturi la Campionatul European de Minifotbal, după o victorie zdrobitoare cu Austria, scor 7-0.

„Tricolorii” lui Virgil Bejenaru s-au distrat la duelul cu Austria. Misiunea a devenit una facilă, după ce portarul Haydar Bayram a comis un fault din postura de ultim apărător, după ce tot el pierduse mingea.

A văzut direct cartonașul roșu, iar România a beneficiat de superioritate numerică timp de 5 minute. Iar avantajul a fost imediat fructificat pe tabelă.

Ungur a deschis imediat scorul, iar la doar 3 minute distanță a venit golul lui Moldovan. După alte două minute a venit și rândul lui Dumitrașcu să înscrie, iar Robu a dus scorul la 4-0, în minutul 17.

Austriecii s-au aruncat în atac, însă au lovit în trei rânduri bara. Pe final de meci, România a înscris din nou, prin Timiș (dublă) și Moț, ducând scorul la 7-0! Timiș a fost declarat omul meciul la final.

România își poate lua revanșa

În sferturi, România va da peste Serbia, care a trecut în optimi de Grecia, scor 4-2. „Tricolorii” vor avea oportunitatea să își ia revanșa pentru înfrângerea din urmă cu doi ani.

Serbia este campioana europeană en-titre și formația care a învins România în finala Euro 2024, 1-1 și 10-9 la penalty-uri.

România s-a calificat faza eliminatorie la toate cele 12 turnee disputate până în momentul de față. Are în palmares 6 titluri și 3 medalii de argint. La Mondiale, România a obținut un titlu și două medalii de bronz la cele 5 participări de până acum.

