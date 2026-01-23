FCSB îi dă planurile peste cap rivalei Dinamo e nevoită să schimbe iar stadionul +8 foto
Suporterii lui Dinamo pe „Arcul de Triumf”/ Foto: sportpictures.eu
FCSB îi dă planurile peste cap rivalei Dinamo e nevoită să schimbe iar stadionul

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 23.01.2026, ora 16:56
Actualizat: 23.01.2026, ora 16:56
  • Dinamo se va întoarce pe stadionul „Arcul de Triumf” pentru meciurile cu Petrolul și Hermannstadt, din Cupa României.

Duelul Dinamo - Petrolul este programat vineri, 30 ianuarie, de la ora 20:00, la nici 24 de ore după partida FCSB - Fenerbahce, din Europa League, care se joacă joi, 29 ianuarie, cu începere de la ora 22:00.

De asemenea, campioana României va juca pe cel mai mare stadion al țării și duminică, în compania celor de la Csikszereda, după ce, în vară, cele două cluburi s-au înțeles să schimbe ordinea desfășurării meciurilor.

Tribuna 2 e istorie În ce stadiu au ajuns lucrările de demolare ale stadionului Dinamo
Tribuna 2 e istorie În ce stadiu au ajuns lucrările de demolare ale stadionului Dinamo
Tribuna 2 e istorie În ce stadiu au ajuns lucrările de demolare ale stadionului Dinamo

Dinamo revine pe „Arcul de Triumf”

În acest context, alb-roșiii vor fi nevoiți să schimbe stadionul. Motivul?

Dacă administratorii ar permite ca Dinamo să joace cu Petrolul a doua zi după FCSB – Fenerbahce, s-ar pierde garanția gazonului, scrie prosport.ro.

Astfel, potrivit sursei citate, „câinii” se vor întoarce pe stadionul „Arcul de Triumf”, pentru meciul împotriva „lupilor galbeni”, dar și pentru duelul din ultima etapă a grupelor Cupei României, cu Hermannstadt, care va avea loc pe 12 februarie.

Între cele două partide, roș-albii vor mai avea de jucat un meci pe teren propriu. Este vorba de derby-ul cu Universitatea Craiova, programat pe 9 februarie.

Pentru moment, nu se pune problema ca acea partidă să nu se joace pe Arena Națională.

Dinamo, primire senzațională la Sibiu înainte de meciul cu Hermannstadt. FOTO Instagram Dinamo
Dinamo, primire senzațională la Sibiu înainte de meciul cu Hermannstadt. FOTO Instagram Dinamo

Dinamo, primire senzațională la Sibiu înainte de meciul cu Hermannstadt. FOTO Instagram Dinamo Dinamo, primire senzațională la Sibiu înainte de meciul cu Hermannstadt. FOTO Instagram Dinamo Dinamo, primire senzațională la Sibiu înainte de meciul cu Hermannstadt. FOTO Instagram Dinamo Dinamo, primire senzațională la Sibiu înainte de meciul cu Hermannstadt. FOTO Instagram Dinamo Dinamo, primire senzațională la Sibiu înainte de meciul cu Hermannstadt. FOTO Instagram Dinamo
Dinamo a plecat cu scandal de pe „Arcul de Triumf”

În sezonul trecut, stadionul „Arcul de Triumf” a fost casa formației antrenate de Zeljko Kopic.

FC Dinamo a intrat în conflict cu șefii stadionului, la începutul acestui sezon când a acoperit reclamele sponsorului arenei în timpul meciului din etapa #2 a Ligii 1, contra celor de la FC Botoșani (0-0).

Modul în care a procedat FC Dinamo nu a fost pe placul celor care administrează arena. Aceștia au reacționat și au notificat oficial clubul din „Ștefan cel Mare”: dacă mai vreți să jucați aici pe viitor, nu mai puteți să acoperiți denumirea sponsorului stadionului.

Dinamo nu a acceptat și a ales să se mute pe Arena Națională, unde își dispută și în prezent meciurile de pe teren propriu.

Dinamo - Botoșani (meci). Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Dinamo - Botoșani (meci). Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Dinamo - Botoșani (meci). Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - Botoșani (meci). Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - Botoșani (meci). Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - Botoșani (meci). Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Dinamo - Botoșani (meci). Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Ultimul meci jucat de Dinamo pe „Arcul de Triumf” a fost cel cu CS Dinamo, din prima etapă a Cupei României, încheiat cu victoria elevilor lui Kopic, scor 2-0. Atunci FC Dinamo a fost oaspete.

Hermannstadt - Dinamo. „Câinii” vor fi susținuți de 5.000 de suporteri

Într-un comunicat pe rețelele de socializare, Peluza „Cătălin Hîldan” a anunțat că Dinamo va fi susținută de 5.000 de suporteri la partida cu Hermannstadt.

Aceștia au atașat și două videoclipuri la postare. Unul cu fanii alb-roșiilor de la ultima deplasare la Sibiu (2-0 pentru Dinamo), dar și cu lacrimile lui Florentin Petre, cel care le-a dat indicații elevilor lui Kopic, după ce croatul fusese eliminat la acea partidă, și care a fost extrem de impresionat de cântecele peluzei.

„Pentru prima oară în istoria deplasărilor din prima ligă, echipa oaspete va avea 5.000 de suporteri.

Asta arată de ce suporterul dinamovist este altfel și, de asemenea, că stadionul din Sibiu este a doua casă a lui Dinamo.

Sibiul așteaptă marea de dinamoviști ce vor veni vineri să își susțină favoriții.CU TOȚII LA SIBIU!” se arată în comunicatul Peluzei „Cătălin Hîldan” de pe Facebook.

