Suporterii dinamoviști s-au ținut tare pe poziții și au mers mai departe cu protestul la meciul cu FC Argeș, deși au fost rugați de jucători să renunțe, iar clubul a postat un comunicat de împăcare chiar în ziua partidei

Aceștia vor ca șefii să renunțe la sigla actuală, care să fie schimbată cu una agreată și de ultrași.

Andrei Nicolescu: „Să vedem dacă invitația pe care am lansat-o va fi și onorată”

Deși clubul le-a propus cu câteva ore înainte de meci să vină la stadion în schimbul organizării unui consiliu cu reprezentanți ai peluzelor și ai DDB, aceștia nu au cedat.

Au venit la meci, dar au rămas în afara arenei timp de 5 minute după start, apoi au plecat de tot. Nu au precizat dacă au acceptat sau nu invitația de a participa la discuții.

În timpul petrecut la stadion, ultrașii au scandat împotriva președintelui lui Dinamo, Andrei Nicolescu. Acesta a reacționat azi referitor la situația creată în ultima săptămână.

„Sunt unii fani care au ales să nu vină la stadion, este alegerea lor, nu pot să o comentez. Eu sper ca toată lumea să înțeleagă că interesul lui Dinamo e cel mai important. Cred că asta e cel mai important.

Să vedem dacă invitația pe care am lansat-o va fi și onorată. Nu am primit niciun feedback de la ei până în momentul de față”, a spus Nicolescu pentru gsp.ro.

Fanii s-au supărat și au anunțat că nu mai intră la meciuri

Reacțiile apărute după lansarea noii sigle, lunea trecută, au fost, în mare parte, negative. Peluzele Sud și Nord au transmis un mesaj comun și au dat un ultimatum conducerii, cerând anularea deciziei.

Conflictul a pornit pentru că fanii ar vrea ca emblema să conțină „D”-ul stilizat, precum cel de la clubul sportiv Dinamo, sau să rămână cu cei doi „câini” pe stemă.

Problema este că niciuna dintre variante nu este însă posibilă, pentru că ambele mărci sunt deținute de Nicolae Badea și cedate pe termen nedeterminat către clubul din Liga 1, acum 21 de ani.

Ca să poată evolua în cupele europene, clubul Dinamo trebuie să dețină stema, siglele, mărcile și culorile oficiale, a explicat președintele clubului, Andrei Nicolescu.

De aici și rebrandingul anunțat luni, care a costat clubul aproximativ 20.000 de euro, conform prosport.ro, și a durat peste un an.

