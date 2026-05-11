Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a sărbătorit victoria cu FC Argeș, 2-1, într-un mod mai deosebit

Tehnicianul croat de 48 de ani, de obicei serios și concentrat pe marginea terenului, a fost exuberant pe final de meci, după reușita decisivă a lui Boateng.

VIDEO Kopic s-a dus direct la Boateng după golul victoriei cu FC Argeș

El a intra în teren la golul togolezului, pentru a se bucura alături de el, iar după meci a făcut un gest special față de un suporter.

În timp ce se întorcea de la peluză, unde salutase suporterii prezenți, alături de jucătorii săi, Kopic a mers spre tribuna a doua pentru a-i aplauda pe fani.

Acolo, el a văzut un copil la marginea tribunei și s-a dus direct la el. L-a luat pe gazon alături de echipa și a făcut o poză de grup împreună cu micuțul.

Imaginea a fost postată pe contul oficial al „câinilor”, dar și pe pagina antrenorului cu mesajul:

„Bravo băieți, luptă dusă la maximum, mentalitate top și spirit de echipă! Rămânem puternici împreună și ne forțăm limitele până la sfârșit. Vă mulțumim tuturor pentru susținere! Familie. 🤍❤️”.

