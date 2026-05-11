Look complet nou FOTO. Cum a apărut la tragerea la sorți antrenorul român care încasează 6 milioane $ pe sezon

Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul Emiratelor Arabe Unite, a apărut cu un look nou la tragerea la sorți pentru Cupa Asiei din 2027.

Recent s-a vehiculat că „Oli” ar putea părăsi naționala arabă pentru a prelua o echipă de club, însă românul va rămâne în continuare pe banca EAU, unde a fost instalat în mai 2025.

Look complet nou pentru Cosmin Olăroiu

În weekend, tehnicianul român a participat la tragerea la sorți pentru Cupa Asiei din 2027 (7 ianuarie - 5 februarie), ocazie numai bună de a-și etala noul look.

Evenimentul a avut loc în Arabia Saudită, la Riad, iar Olăroiu a apărut îmbrăcat la costum, purtând ochelari de vedere, cu barbă și aproape ras în cap.

Cosmin Olăroiu, după tragerea la sorți: „Echipa trebuie să-și controleze emoțiile”

La tragerea la sorți, Emiratele Arabe Unite a fost repartizată în Grupa E, alături de Coreea de Sud, Vietnam și câștigătoarea barajului dintre Liban și Yemen.

„Turneul include cele mai bune echipe din Asia, așa că este dificil de spus că există o grupă ușoară sau dificilă.

Fiecare grupă este puternică pentru că echipele vor veni în Arabia Saudită bine pregătite.

Este o provocare care necesită multe sacrificii și muncă”, a declarat Olăroiu, citat de aawsat.com.

Întrebat despre șansele selecționatei sale de a se califica în fazele eliminatorii, tehnicianul român a replicat:

„Echipa trebuie să-și controleze emoțiile și forța mentală, pentru a ne îndeplini visul care începe astăzi. În acest tip de turneu, trebuie să-ți depășești limitele dacă vrei să ajungi departe.

Coreea de Sud are o istorie grozavă, Vietnamul creează întotdeauna surprize și vom vedea cine va fi a patra echipă din grupă”.

