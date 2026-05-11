„Îmi venea să plâng de nervi” Singurul jucător de la FC Argeș aplaudat de dinamoviști: a plecat de la club împotriva voinței lui

Dinamoviștii i-au primit cu ostilitate pe cei de la FC Argeș pe stadionul „Arcul de Triumf”, într-un duel important pentru asigurarea cel puțin a locului de baraj pentru Europa.

A existat însă și un jucător al oaspeților aplaudat de fanii prezenți pe stadion.

Straton, aplaudat de fanii lui Dinamo

Acesta este portarul de rezervă, Cătălin Straton. Goalkeeperul de 36 de ani are un istoric în tricoul alb-roșu, de unde a plecat împotriva dorinței sale.

El a fost ovaționat de suporterii „câinilor” atât la încălzire, cât și la pauza meciului, răspunzându-le fericit cu aplauze, la rândul său.

Straton a semnat cu Dinamo în vara lui 2019, liber de contract, adus de antrenorul de la acea vreme, Eugen Neagoe. El a avut evoluții apreciate.

În septembrie 2020, el a plecat de la club, după ce noul antrenor Cosmin Contra a decis să nu mai conteze pe serviciile sale, într-o perioadă marcată de investițiile „fantomă” ale lui Pablo Cortacero.

Straton: „Simțeam că pot să fac mai multe pentru Dinamo”

„Nu vreau să fiu dramatic, dar aș vrea să le mulțumesc suporterilor dinamoviști și să le spun că sunt minunați. Ei știu asta, doar le readuc aminte.

Dacă am o împlinire sufletească, este aceea că mi-am făcut datoria cum și cât am putut, iar suporterii au apreciat. Ei ne-au plătit salariile și măcar știu că am făcut ceva pentru ei.

În afară de Dinamo și FC Argeș, Straton a mai jucat la FCSB, Rapid, Universitatea Craiova, FC Vaslui, Dunărea Călărași și ACS Poli Timișoara.

M-am dus acasă și eram singur, iar până când au venit fetele îmi venea să plâng de nervi! Nu pentru că am plecat în acest mod, ci pentru că voiam și simțeam că pot să fac mai multe pentru Dinamo.

Crești un copac și după nici nu-l lași să crească, îl tai direct de la rădăcină. Așa au făcut cu mine!”, declara Straton pentru gsp.ro, la plecarea de la Dinamo.

